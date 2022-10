Fenalco Santander afirma que el Día sin Carro y sin Moto no fue socializado con ningún gremio

Alejandro Almeyda Camargo, director ejecutivo de Fenalco Santander, se pronunció sobre el próximo Día sin Carro y sin Moto, el 12 de octubre. Y frente a la medida en el área metropolitana de Bucaramanga afirmó que no fue socializada con ningún gremio formal.

Recordó que la medida va en contravía con en esta semana de receso, periodo atractivo para el comercio, y con la atracción del turismo en los 400 años BGA, tan clave para hoteles, restaurantes y entretenimiento.

"En el tercer trimestre se vende el 60% ventas del año, son meses sensibles para los empresarios después de 2 años. Esto podría afectar el buen crecimiento económico que se ha inyectado gracias a la estrategia de 400 años BGA", aclaró el dirigente gremial.

Enfatizó en que ya se tuvo un Día sin Carro, el pasado 13 junio, hace cuatro meses atrás, y las ventas bajaron 80%, de acuerdo con un sondeo de los centros comerciales del área metropolitana, pero los niveles de polución no bajaron las cifras considerables por el aumento de taxis.

"No existen cifras públicas o socializadas... A pesar de los esfuerzos con el SIMIT, aún no se tiene el 100% de la cobertura metropolitana necesaria para movilidad de nuestros trabajadores y personas del área. Por eso, la lucha con la informalidad se debe fortalecer, pero ha sido deficientemente. Más del 60% motos no tienen certificado técnico mecánico y gases, por tanto, debemos buscar control y mayor control a los infractores", dijo Almeyda Camargo.

Precisó que en la ciudad no existe política de chatarrización, por lo que se deben desmantelar y buscar mayores sanciones. Asimismo, el cuerpo de tránsito es insuficiente, por lo que se debe integrar mayores medidas de trabajo conjunto.

"El 60% de las personas del área metropolitana se desplazan a Bucaramanga a su lugar de trabajo, esto podría tener contratiempos, y la inflación llega a las del 12%. Esto impartía el bolsillo de muchos trabajadores al no poder tomar el sistema de transporte público por no cobertura al 100%", señaló el dirigente gremial.

Ante este panorama, Fenalco Santander plantea alternativas:

1. Beneficios a mediano y largo plazo

2. La multimodalidad en toda el área metropolitana de la ciclo infraestructura de lo que hoy es inexistente.

3. El incremento del parque automotor eléctrico e híbrido.

4. Combatir la evasión: 60% motos no tienen Soat.

5. Concertar las medidas que deberían ser únicamente en el primer semestre del año y que no involucren fechas comerciales o temporadas claves para el aparato económico de la región. La sugerencia fue del 21 de febrero.