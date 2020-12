Tras un Puesto de Mando Unificado realizado por la Gobernación de Santander con la presencia del viceministro de Salud Alexander Moscoso y salas situacionales de COVID-19, se anunció la necesidad de “restringir la comercialización de bebidas alcohólicas después de las 10: p.m. en establecimientos del área metropolitana”.

Tras el trino del gobernador Mauricio Aguilar el gremio de bares afirma que no hay claridad de cómo se implementará esta medida. Daniel Duarte, representante de Unibares Santander, aseguró que por el momento que las administraciones locales no les han informado sobre este tema. “Estamos esperando que cada alcaldía emita un comunicado explicando si se acoge a esta restricción o si seguimos funcionando como estamos. Son los Municipios los que determinan el horario, no nos han dicho nada oficial”.

Por el momento las alcaldías de Floridablanca y Piedecuesta señalan que no han recibido ninguna directriz que les exija a ampliar las restricciones a los bares. El anuncio hecho por el gobernador Mauricio Aguilar ha sido interpretado como una recomendación, que no ha sido respaldada por alguna notificación de carácter obligatorio.

Nicolás Contreras, Secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Floridablanca, precisó que en este municipio se avanzará con el plan piloto tal cual viene operando. “En primer lugar, vamos a hacer un diagnóstico y una mesa de concertación para revisar de qué manera seguimos impulsando este sector, nuestra premisa es sentarnos con el empresariado. Hoy siguen trabajando estos establecimientos hasta las 11:00 p.m., los piloto en Floridablanca han avanzado de la mejor manera. Debemos cuidar la salud y la vida de todos los florideños, así como una reactivación económica responsable”.

En cambio, fuentes de la Alcaldía de Bucaramanga anunciaron que sí se reduciría una hora el horario de atención en bares. No obstante, aún no ha sido emitido el decreto.

Rechazo

La agremiación expresó su rechazo a esta idea, pues consideren que se deben aplicar mayores controles, pero a otros sectores. “Hay un descontento muy grande. La indisciplina está más en el día que en la noche. Vemos aglomeraciones de gente en centros comerciales, el Centro de Bucaramanga y el transporte público”, comentó Duarte.

El empresario afirmó que los planes piloto en los bares no han registrado inconvenientes y por el contrario opina que se debería ampliar su horario de funcionamiento, para evitar fiestas clandestinas donde no existen protocolos.

“Hemos respetado los aforos y las demás medidas de bioseguridad. No es justo que de la forma más fácil estén tratando de mostrar gestión, mandando a cerrar los bares. El problema está en otras partes, pero a nosotros sí nos ha golpeado desde el comienzo de la pandemia”, lamentó.

El líder gremial afirma que el proceso de reactivación de los bares ha sido lento, pues no se han cumplido sus expectativas. “No llegamos al punto de equilibrio, todavía se registran pérdidas. Hemos crecido de a poco, esperábamos por el contrario que nos alargaran por lo menos una hora el horario para avanzar en nuestra recuperación, pero vemos lo contrario”.

Duarte advierte que si se siguen aplicando restricciones de este tipo se seguirán cerrando establecimientos, ya que afectan su rentabilidad. “Que nos dejen funcionar como hemos venido haciendo sería lo mínimo que necesitamos para seguir con la reactivación económica”.

Panorama en Santander

Según el más reciente balance entregado por la Gobernación de Santander, en el departamento se registran 4.910 casos activos de COVID-19, de los cuales 115 pacientes se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos y otros 391 permanecen hospitalizados. En UCI también se atiende a otros 18 pacientes provenientes de otras regiones del país. Actualmente la ocupación UCI en Santander alcanza el 73,95%.

En Santander, el coronavirus ha cobrado la vida de 2.166 personas.