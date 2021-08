¿Habrá presidente de la CCB antes de que se nombre nueva junta directiva?

Si bien la junta cuenta con unos suplentes, ellos tienen voz, pero no voto, ya que su función es la de aconsejar y analizar entre los candidatos.

Por ahora no hay una fecha definida para un nuevo encuentro. Juan Carlos Rincón seguirá por ahora como presidente ejecutivo encargado de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

“Cuando no hay acuerdo, se hacen consultas, esto quiere decir que estamos conversando entre la junta. Vamos convenciéndonos los unos con otros”, explicó Mendoza.

¿Sin el perfil buscado?

Definir si el cargo ejecutivo será ocupado Néstor Fabián Santos Nova, Juan Hernando Puyana Valdivieso, Juan Diego Rojas Peralta o Alejandro Almeyda Camargo ha generado todo tipo de suspicacias y dudas frente al perfil que se busca.

“La junta directiva no considera que estos perfiles cumplan con las expectativas trazadas para el sector productivo de acuerdo con las circunstancias de hoy. Esto no demerita la calidad de los participantes, pero lo que hoy se demanda como presidente ejecutivo, interpreto que no está en ninguno de los cuatro candidatos que están en competencia en este momento”, aseguró José Roberto Álvarez, director ejecutivo de Acopi.

Para Álvarez, en este caso se debería presentar un cierre de este proceso y reabrir uno nuevo. “Existe una base de hojas de vida que se podrían vincular, limitar los niveles de exigencia, que no demandan la capacidad para ocupar el cargo”.

La CCB le dijo a Vanguardia que no existirá un nuevo proceso de selección de los candidatos, ya que los cuatro finalistas cuentan con el perfil que se necesita para el cargo.

“Todos los candidatos son muy buenos. A unos los conocen más la región, pero las capacidades de los que llegaron a la final son buenas. Todos tienen las capacidades”, reiteró Mendoza al referirse que no se contempla un cierre de selección.

Aunque los integrantes de la junta esperan una pronta decisión, el proceso de elección puede dilatarse tanto hasta que exista un nuevo nombramiento de la junta directiva.