El Índice de Precios al Consumidor, IPC, correspondiente al 2020, en Colombia, fue de 1,61%, según informe presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane.

En diciembre, la variación mensual fue de 0,38%, lo que representó 12 puntos básicos superior a la observado en diciembre de 2019 cuando la cifra se ubicó en 0,26%.

De acuerdo con Juan Daniel Oviedo Arango, director del Dane, la medición revela que el costo de vida de los colombianos tuvo una variación anual de 2,19 puntos porcentuales menos que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 3,80%. No obstante, se convierte en la inflación más baja desde 1955.

En el caso puntual de Bucaramanga se pudo establecer que la inflación durante 2020 se ubicó por debajo de la nacional, con 1,12%.

Según el informe, el comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2020 se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas con 4,80%, así como por las de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. La mayor variación se presentó en la división salud con 4,96%.

Para diciembre de 2020, los mayores incrementos de precio se registraron en productos farmacéuticos y dermatológicos, elementos e implementos médicos y consulta médica general con médico particular. Los menores incrementos de precio se reportaron en servicios médicos menores, servicios médicos auxiliares no hospitalarios y consulta médica con médico especialista particular.

La división de educación registró una variación anual de -7,02%, siendo esta la menor variación anual. En diciembre de 2020 las mayores disminuciones de precio se reportaron en inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias, inscripciones y matrículas en postgrados y otros gastos en educación superior. Los mayores incrementos de precio se registraron en pagos por asesorías de tareas y clases dictadas por particulares, diplomados, educación continuada, preicfes, preuniversitarios y educación secundaria.

La división de gasto que más contribuyó al alza fue la de prendas de vestir y calzado debido a los descuentos generados en el Día sin IVA de noviembre con 2,95%. Por su lado, el de la recreación y cultura subió 0,69% por los descuentos de los paquetes turísticos por los que el director del Dane indicó que ya se está viendo una señal indirecta de la reactivación del turismo.

Alojamiento, agua, electricidad y gas contribuyó con el 0,52%; el de restaurantes y hoteles con 0,49%; el de alimentos y bebidas no alcohólicas con 0,43%; el de Información y comunicación con 0,38%; y el de muebles, artículos para el hogar y para la conservación con 0,31%.

Por su parte, la presión a la baja se dio por la variación negativa del rubro de la educación. Cayó 2,11% debido a que existió una corrección para las matrículas en las principales ciudades del país.

Por ciudades, Cúcuta fue la que reportó el mayor incremento del costo de vida con 2,89%, seguida por Popayán con 2,68 %, Medellín con 2,58%, Armenia con 2,54 %, Riohacha con 2,30%, Manizales con 2,27%, Barranquilla con 2,24%, Pereira con 2,17% y Santa Marta con 2,11%.

La de menor costo de vida fue Ibagué que registró 0,22%, seguida por Cartagena con 0,35%, Montería con 0,77%, Valledupar con 0,91%, Sincelejo con 0,93%, Villavicencio con 0,97%, Pasto con 1,10%, Bucaramanga con 1,12% y Bogotá con 1,17%.