Ingenieros de Santander insisten en daños al agua por minería

Estudio de la alcaldía

En julio la Alcaldía de Bucaramanga, entregó el primer informe de observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el Proyecto de Explotación de Minerales Auroargentiferos Soto Norte, que se realizó de manera conjunto con el Área metropolitana de Bucaramanga y el Acueducto metropolitano de Bucaramanga.

Este documento contó con la revisión de tres expertos. No obstante, en el informe se tuvo una imprecisión al decir que el caudal promedio del río Suratá era de 9.3 lit/seg cuando realmente es de 9.8 m³/s (metros cúbicos por segundo) Corrección que la entregó el amb a la Anla el pasado 10 de agosto de 2020.

Para Minesa, con esto se reconoce unos de los graves errores que cometieron en el estudio que presentó el alcalde Juan Carlos Cárdenas, a partir de los datos que presentaron donde concluyen que Suratá se va a quedar sin agua.

No obstante, Barajas enfatizó que lo anterior significa una confusión de unidades, pero no desvirtúa absolutamente el EIA de Minesa y el informe de observaciones no está equivocado al alertar el desabastecimiento de agua que puede tener la ciudad con la megamineria de Soto Norte.