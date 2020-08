‘Jalón de orejas’ a bancos para que faciliten créditos de Santander Responde

De $36 mil millones disponibles para los créditos, en cerca de un mes tan sólo se ha facilitado el préstamo de cerca de $3 mil millones.

Al respecto, el secretario de Desarrollo de Santander, Milton Villamizar Afanador, denunció que "varias personas que han intentado acceder a los créditos de Santander Responde, destinados para salvar micro y pequeñas empresas como unidades productivas informales se encuentran con que algunos bancos han hecho muy tortuoso el proceso para acceder a ellos".

Villamizar Afanador afirmó que "desde que se habilitó la línea de crédito, producto de la alianza entre la Gobernación de Santander y Bancoldex, sólamente se han aprobado 29 solicitudes y 12 de ellas están pre aprobadas. Sin embargo, esta cifra de desembolso es muy baja comparada con los cerca de 2 mil empresarios de Santander para los que alcanzaría el cupo de los $36 mil millones".

El funcionario denunció que algunos de los obstáculos que estarían colocando las entidades financieras es "condicionar los créditos únicamente para las personas que sean clientes de la entidad en la que se realice la solicitud o tengan otros productos con ellos".

Asimismo, el Secretario de Desarrollo fue enfático en afirmar que "varios banqueros no han facilitado el proceso porque no conocen la línea de Santander Responde, porque no ponen a una persona del banco en el tema o porque no les interesa aplicar a ella".

De acuerdo con el jefe de la cartera de Desarrollo de Santander, "necesitamos que estos créditos no sólo se brinden para el área metropolitana de Bucaramanga, sino que lleguen a todos los municipios de Santander. Queremos decirle al señor de la tienda del barrio, a la señora que vende más empanadas, al pequeño zapatero y en general a todos los empresarios que están disponibles los recursos para ayudar a salvar sus empresas en esta época y los bancos deben facilitar ese proceso".

Vanguardia conoció que tres bancos, una financiera y una microfinanciera en Santander son los únicos que han gestionado los 41 créditos aprobados o en proceso.