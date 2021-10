La historia de las primeras hamburguesas y perros calientes que se vendieron en Bucaramanga

Javier Palomino es un santandereano que en su juventud decidió emprender y montar su propio negocio de comidas rápidas, para ese tiempo no tenía conocimientos previos en la cocina, y luego de investigar y estudiar las preparaciones culinarias, inició en sociedad con un amigo una venta de comidas rápidas.

Hace 38 años los hermanos Florentino, Nancy Inés, María Emilsen y Willian Enrique Gómez Garrido recibieron una postal desde Estados Unidos. Uno de sus hermanos, que para aquel entonces vivía en New York, les envió por correo una foto de un carro de perros, con el fin de que adoptaran esta idea de negocio.

Bucaramanga no solo se distingue por la variedad de sus parques, la amabilidad de su gente o por ser la ‘ciudad bonita’ de Colombia. También resalta por su gastronomía y entre ella, su afamada comida rápida.

Luego de una fuerte caída, el restaurante volvió a surgir en el año 2005 como un asadero de pollo, así continuó hasta el 2007. Al ver que el establecimiento no marchaba tan bien, Palomino decidió trasladar el negocio al Diamante II, donde permaneció por 9 años.

“En Terrazas y Floresta no habían comidas rápidas, entonces cambiamos una moto Yamaha Chappy por un carro de perros de segunda y una silla, un amigo nos prestó las lámparas, el papá de una amiga nos dio unas bancas y mi abuelita nos prestó el garaje. Teníamos solo para la primera compra, si ese día no vendíamos se acababa el emprendimiento”, añadió Prieto.

“En todas las capacitaciones que da Esteban le enseña al público que deben cocinar y atender como si fuera para la persona más especial del mundo. Nuestros clientes son una bendición, por eso queremos crear experiencias memorables y construir recuerdos”, argumentó Prieto.

La Perrada de Chunga - 1999

Hace 22 años el ocañero Jesús Barbosa compró un negocio de comidas rápidas por $4 millones 500 mil pesos. Nueve meses antes había tenido la oportunidad de laborar en ese establecimiento y adquirir la mayoría de conocimientos culinarios que hoy en día posee.

El 3 de septiembre de 1999, La Perrada de Chunga abrió sus puertas para ofrecer a la comunidad productos de buena calidad y bajos precios. Para entonces vendía empanadas, arepas, papas rellenas, hamburguesas y perros que costaban alrededor de $1.200 pesos.

En sus inicios Chunga era un carro de comida rápida que se ubicaba en la esquina de la glorieta del Estadio Alfonso López, el restaurante se trasladó a la calle 29 debido a un proceso de reubicación que realizó la Alcaldía de Bucaramanga y al poco tiempo se ubicó en definitiva en el sector, comprando la propiedad que actualmente conocemos en la 29 con 25.

“Siempre he sabido que estoy en un sector prometedor, hace años me di cuenta que la gente salía tarde de los bares o las discotecas y no habían lugares abiertos para comer” argumentó Jesús Barbosa, propietario del restaurante.

Como afirma Jesús, el peculiar nombre del restaurante nació por la ‘mamadera de gallo’ y la inocencia de la gente. Hace 22 años él le comentaba a las personas que ‘chunga’ era un apellido de descendencia árabe, pero lo que en realidad sucedía era que en Ocaña a los Jesús se les apodaba chunga. Al parecer el término ‘La Perrada’ fue por gusto del propietario.

“La clave es tener un buen genio, atender a la gente de forma agradable y sobre todo considerar la calidad del producto, al mismo tiempo que se mantienen los precios bajos”, agregó Barbosa.