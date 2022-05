20 de los 38 años que tiene Ana Dolores Lamus se los ha dedicado a vender libros de segunda en una esquina del Paseo del Comercio de Bucaramanga. Es decir, durante la mitad de su vida ha dependido de los ingresos de las ventas informales.

Ella engrosa la alta cifra de trabajadores informales que subsisten en el área metropolitana de Bucaramanga, que para el primer trimestre del 2022 sumó 281 mil informales, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Ana Dolores lo define como “un rebusque” y confiesa que ha vivido de esta labor porque “no conseguí coloca” (entre los informales de la región suelen referirse al trabajo o empleo con la palabra ‘coloca’).

Lo que sorprende de su trabajo es que, más allá de lo difícil que puede resultar para muchos estar a sol y sombra, desde las 7:00 a.m. hasta avanzadas horas de la noche, sentada en una acera, ella haya podido, en estos años, sacar adelante a sus cinco hijos vendiendo textos usados.

¿Por qué? Porque la mayor parte de los empleos informales no son bien remunerados, disminuyen la posibilidad de que esos trabajadores salgan adelante. Además, tienen un factor que genera consecuencias sociales como: “No hay derecho a licencias de maternidad o paternidad, no hay cobertura frente a accidentes laborales, no hay incapacidades médicas pagas y no hay ahorro para la vejez”, precisa el economista Germán Machado.

Dependencia

El área metropolitana de Bucaramanga se conoce, de forma tradicional, como una zona urbana informal porque su vocación económica ha sido el comercio y los servicios, sectores que tienen una alta dependencia a la informalidad.