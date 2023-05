Ante la pregunta de qué pasará con los activos petroleros de Santander si el Gobierno Petro ejecuta sus anuncios de no fracking y no exploración, el expresidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Luis Guillermo Echeverry, indicó en Vanguardia Hoy que la Refinería tendría que cerrar.

“Es que no da. Yo creo que la tienen que acabar cerrando”, dijo sobre las posibilidades que tiene el Puerto Petrolero.

“Si no se saca el petróleo, si no se hacen los yacimientos no convencionales o de ciclo corto, entonces Barrancabermeja va a tener que trabajar con petróleo importado”, dijo.

El abogado y economista explicó que comprar petróleo de otro país claramente saldría más caro de lo que le vale a Colombia producirlo, y a esto hay que sumarle los costos de traslado

“Traerlo a Barranca para que la refinería funcione, entonces los costos de refinación suben y la transformación de Barranca se cae, los números no van a dar”, enfatizó.