$!“La tendencia de Santander es alcista con el café”: Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Un provinciano del Huila, que se formó como ingeniero de Producción Agroindustrial y hace poco gerenció la multinacional Apple en Colombia, hoy lidera el gremio cafetero. Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, visitó ayer a Bucaramanga, con ocasión de la Feria de Café del Nororiente Colombiano en la capital santandereana y el 8° concurso nacional de Calidad de Café - Colombia Tierra de Diversidad. En su corto paso por el departamento, Bahamón habló con Vanguardia sobre su vida, la caficultura de Santander y las discrepancias con el presidente Petro, tras su elección. Lea también: En Santander se cultiva la mejor taza de café de Colombia y Germán Bahamón, gerente de la Federacafé, lo sabe y lo degusta Sin los pilotos de 'fracking', Santander dejaría de recibir 130 mil millones de dólares: Prosantander ¿De dónde viene el nuevo gerente? Soy un provinciano colombiano, que viene de región. Nací, crecí y estudié en Neiva, capital del Huila, que es un departamento netamente agropecuario. Por eso, tengo un enorme amor por el campo y por los animales. ¿Cómo conoció el cultivo del café? Me eduqué gracias a la agricultura, vi a mi papá y a mis abuelos hacer cultivos de arroz, algodón, sorgo, soya y café. Es decir, soy cafetero de tercera generación. Mi abuelo y mi papá fueron cafeteros y hoy lo soy al igual que mi hermano. Esto lo traemos desde cuna y muy metido en el corazón.

¿Cuántas tazas de café se toma al día? Empiezo por la mañana tomando café, en promedio me tomó seis o siete tasas en la mañana, ya en la tarde bajo, entre dos o tres nada más. Según las modalidades de preparación del café, ¿cuál es el que más le gusta? Soy amante de la Chemex, en mi casa lo preparo así porque da una taza muy limpia, siempre busco perfiles que sean frutales o un poco con dulzor. Me gusta mucho el ‘Bourbon rosado’, con esto me van a matar lo de la Gerencia Técnica (risas). Y en la oficina trato de que me den, porque es más fácil de preparar, la prensa francesa, ya que mejora el cuerpo y no toca esperar tanto tiempo en el filtrado. ¿En su oficina, qué no puede faltar? En este lugar no puede faltar lo que denominan los gringos el ‘standing desk’, es decir, el computador en una mesa donde pueda estar de pie para trabajar. Estoy siempre de pie en la oficina. Lea también: Una mujer de Santander tiene la mejor taza de café de Colombia ¿Tienen alguna anécdota o recuerdo curioso con el café? Recuerdo que una vez, siendo productor, empecé a hacer unas fermentaciones de mi cultivo de café y, para ese momento, obtuve una taza mayor a 87 puntos. Pero, por no realizar bien la fermentación, maté el embrión del café. Y fue un grano que no pude nunca ni procesar ni vender. ¿Cómo es pasar de gerenciar una empresa de tecnología y celulares a un gremio cafetero? Es un reto muy importante que me compromete con las familias. La gran diferencia entre la Federación de Cafeteros y Apple es que en la primera se busca la prosperidad de las familias, mientras que en la segunda se busca el retorno de inversión de los accionistas. Aquí lo bueno es que hay un contacto directo con las 548 mil familias cafeteras, en donde buscamos tanto una rentabilidad para ellas como una prosperidad de largo aliento.

¿Cómo hace para combinar su trabajo con el hobby de montar caballos? Los caballos siempre han estado ahí. A quien le gustan estos animales lo tenemos como un hobby de toda la vida, eso hace parte de la finca y amor por la tierra. Es una conexión muy especial con ellos, pero no le puedo dedicar todo el tiempo, solo saberlos criar, que no se enfermen y cada que puedo ir les doy una vuelta y los consiento. Son ese polo a tierra, me quitan las malas energías y me dan tranquilidad. ¿Cómo hizo su departamento para ser la mayor región productora de café en Colombia? Hay que darle un reconocimiento especial al Comité Departamental del Huila por su trabajo en los últimos 15 años, que ha hecho un trabajo de, no solo crecer la extensión del cultivo, sino una laboral de densidades y con variedades que provee el café. Entonces, lo que hizo fue mejorar el área cultivada y la densidad. Este es un tema que los cafeteros debemos aprender mucho porque es generar productividad por hectárea, ahí es donde está la rentabilidad.

Santander fue de los primeros comités cafeteros que hicieron público su respaldo para su elección como gerente, ¿qué opina sobre ese voto? Cuando llegué al departamento me dijeron que “quien pisa Santander se vuelve santandereano”, y así me sentí cuando tuve la comunicación con el Comité Departamental y sus 12 miembros, me di cuenta que había una afinidad. También influyó que yo sea cafetero, eso fue importante para esa relación fluida. Incluso me honraron cuando el presidente del comité me llamó a decirme que se habían decidido por mí. Ya que está en Santander, ¿cuál es el estado de la caficultura de la región? Uno con las estadísticas ve tendencias y la tendencia de Santander es alcista con el café, lo que vemos es que a Santander no lo quiere detener nadie y no lo podrá detener nadie. Los caficultores de la región están diciendo que muy pronto quieren estar en el quinto lugar del ranking de producción y que se prepare el cuarto. Veo una caficultura prometedora, están invirtiendo en las fincas cafeteras, hay buena comunicación con gobiernos municipales y departamental. Santander, además de tener buenos cafés, tiene buen crecimiento. El gremio mostró unión en su elección, que luego desató inconformidad en el presidente Petro, ¿cómo están las relaciones con Presidencia? Como lo dije el primer día, hay que trabajar con el Gobierno nacional, tenemos enorme respeto por el presidente de la República, estamos buscando construir los puentes con cada uno de los ministerios y ya tuvimos la primera reunión con el ministro de Hacienda, y ya hubo una primera aproximación. No vamos a descansar en beneficio de las 548 mil familias cafeteras y la armonía con el Gobierno es necesaria.

