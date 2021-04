El sector constructor fue el primero en dar el paso en la reactivación económica tras el confinamiento por la pandemia del COVID-19. Lo hizo por su gran potencial para el desarrollo económico y social.

Este 2021 inició con buenos resultados frente a las ventas de vivienda. Entre enero y marzo, en el departamento se han comercializado 1.954 unidades habitacionales, de las 54.974 que suman en el país. Para Santander esto significa a un incremento de 8,5% frente al mismo periodo del 2020, de acuerdo con cifras de Coordenada Urbana.

“A pesar de la coyuntura, desde Santander tenemos una visión positiva y alentadora para el sector de la construcción. La reactivación económica y social, generación de empleo e inversión, son algunos de los atributos que genera el sector en la economía”, afirmó Silvia Rey, gerente de Camacol Santander.

Las regiones han sido fundamentales para avanzar hacia la recuperación social y sectorial del país.

“La adquisición de vivienda formal es uno de los caminos más expeditos para que haya movilidad social porque genera empleo, demanda de insumos y genera patrimonio”, afirmó Sandra Forero, presidenta de Camacol.

Buen 2020

A pesar de la coyuntura, el 2020 fue un buen año para este sector. En el 2019, en Santander se comercializaron 5.911 viviendas nuevas, de las cuales 3.312 unidades pertenecieron a Vivienda de Interés Social (VIS) lo que representó un crecimiento de 63,6% en este segmento. Las 2.599 unidades habitacionales restantes fueron para las No VIS, de acuerdo con cifras de Coordenada Urbana.

Asimismo, el año pasado se lanzaron 4.156 unidades; 2.798 pertenecieron al segmento VIS y registraron un incremento del 56,4%.

Forero aseguró que en la ciudad no existe sobreoferta de vivienda. “Los indicadores de riesgo son sanos, esto quiere decir que no tenemos aumento de unidades terminadas por vender. Para la actividad no es bueno acumular inventario terminado, lo que vemos desde agosto del año pasado es una aceleración en la desacumulación de unidades terminadas por vender, concentrado en el segmento medio”, dijo.

Hoy se llevará a cabo la Asamblea Regional de Afiliados a Camacol Santander. El encuentro virtual contará con la participación del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón; el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey; la presidenta de Camacol, Sandra Forero Ramírez, y el director de Investigaciones Económicas de Bancolombia, Juan Pablo Espinoza.