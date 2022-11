Los recientes resultados de la Encuesta de Pulso Social del Dane revelaron que, en el trimestre julio - septiembre de 2022, el 42,9% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en Bucaramanga AM afirmó que la situación económica actual de su hogar es “peor” o “mucho peor” comparada con la de hace 12 meses.

Asimismo, sobre el futuro económico, el 34,3% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en el área metropolitana señaló que cree que la situación ecónomica de su hogar dentro de 12 meses será “mejor” o “mucho mejor”.

Ante la pregunta: comparando la situación económica actual con la de hace un año, ¿tiene en este momento mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc.? El 83,5% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges respondió que comparado con la situación económica de hace un año no tiene mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc.

A su vez, el 96,3% de los hogares del área metropolitana indicó que, comparando la situación económica actual con la de hace un año, las posibilidades de que alguno de los integrantes del hogar realicen compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, son menores.

También el 95,1% de los hogares del área aseguró que, durante los próximos 12 meses, no tendrán dinero disponible para salir de vacaciones.

¿Actualmente tiene posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos? En el trimestre estudiado, el 2% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges en la ciudad dijo que no tienen ingresos. Y el 84,8% dijo que no tiene cómo ahorrar parte de sus ingresos.

Sobre la seguridad alimentaria, el Dane preguntó: durante los últimos 7 días, ¿en promedio cuántas comidas se consumían en su hogar al día? El 86,4% de las personas jefes de hogar y sus cónyuges aseguró que consumen 3 comidas al día o más durante los últimos 7 días.

Análisis nacional

El fin de año se aproxima con la confianza de los consumidores debilitada. La última encuesta de Pulso Social que entregó el Dane mostró que cuatro de cada cinco colombianos considera que su situación económica empeoró si la compara con la de hace un año.

El estado actual sería más agudo en el caso de las mujeres con 44,7% que asegura que la situación es peor, versus 38,5% en el caso de los hombres. La mejoría económica solo la percibieron 12% de los encuestados: 13,3% hombres y 11,1% mujeres.

A este resultado se sumaría la de baja capacidad de ahorro, pues más de 75% de los encuestados, en 23 ciudades del país, señaló que no tiene posibilidades de guardar parte de sus ingresos. De ese total, además, 11,6% ni siquiera contaría con entradas de capital.

La situación del bolsillo de los consumidores también se vería reflejada en sus proyecciones de gasto a corto y mediano plazo, dejando fuera del mapa las vacaciones en los próximos 12 meses, en el caso de ocho de cada 10 colombianos.

La decisión, una vez más, es más fuerte en el caso de las mujeres, 90% dice que no planea viajar, mientras que el panorama es de 88% para los hombres. La cifra aumentó 2 puntos versus el mes pasado y 1,1 puntos frente al mismo mes de 2021.

La compra de vehículo ya sea nuevo o usado también parece descartada, pues nueve de cada 10 colombianos aseguró que no está dentro de sus planes este gasto en los próximos dos años. La decisión se acentúa en las mujeres con 95,7% mientras que en los hombres es de 93,9%.