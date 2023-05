Añade que esto no solo se trata de una equivocación del Ministerio, sino del Gobierno nacional, que por creer que tienen el poder, pueden saltarse a la Rama Judicial y hacer caso omiso de la sentencia de la Corte Constitucional.

“¿Con qué criterio pretende el Gobierno por medio del Ministerio de Ambiente que las comunidades asistan a las concertaciones? Cuando por capricho la ministra es quien dice si está de acuerdo o si va a cumplir, saltándose toda legalidad y poniendo lo político sobre lo técnico. Para nosotros, lo que está haciendo el ministerio de ambiente es no cumplir lo pactado y manejar todo a capricho sin criterio técnico”, indicó González.

“La procuraduría se ha pronunciado sobre el último informe que ha presentado el Ministerio de Ambiente con relación al avance del proceso de delimitación. Se le solicita al tribunal que evalúe si incurrió en algo que se denomina el desacato, que es el incumplimiento de las órdenes de la sentencia en torno a la delimitación del páramo y específicamente a la orden quinta del fallo judicial”, indicó Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, procurador delegado para asuntos ambientales.

Respaldo desde Vetas

Sobre esta comunicación, Ivonne González manifiesta su respaldo “y nos unimos al clamor de que ya es hora de que la justicia tome decisiones. Ya no aguantamos más, nos tienen acorralados, no sabemos si nos van a sacar del territorio. Sentimos que cada vez que llega un nuevo gobierno cambia las políticas, especialmente el actual, que demuestra no querer cumplir la ley”.

Justamente en la junta de concertación realizada en enero 2022, Wilson Ramírez, asesor de páramos para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, destacó el logro alcanzado que hoy vuelve a estar en riesgo.

En este entonces afirmó que “el principal logro en el proceso de delimitación es haber podido llegar a acuerdos tras una sentencia que nos pone a prueba desde el punto de vista jurídico, técnico, social y económico. Lo que pasó aquí en Vetas, se puede copiar y adaptar como modelo. Fue un fuerte trabajo en el último año con el gobierno que permitieron este logro. Creo que es un hito para el país que debería ser imitado para que otros municipios puedan sumarse a la delimitación”.