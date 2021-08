Las fuertes lluvias del pasado sábado provocaron el deslizamiento de tierra en la vía Los Curos-Málaga, exactamente en el sector La Judía, lo que ocasionó el cierre total.

De acuerdo con César García, director de Gestión del Riesgo de Santander, en Santa Bárbara se presentó el cierre de la vía que comunica a Los Curos con Málaga, entre los kilómetros 71 y 110 del sector La Seba y La Judía. Allí hubo un total de ocho deslizamientos y en este momento el Invías trabaja en dos frentes con maquinaria para rehabilitar la transitabilidad.

En esta zona hubo pérdida de la banca, reportó la comunidad de García Rovira.

Lea también: La factura electrónica, un sistema que traerá ahorro empresarial

“Toda una vida advirtiendo el peligro de la quebrada La Judía y no tenemos puente, no tenemos recursos y los estudios fase 3 del Fondo de Adaptación y Sacyr no sirven”, se lamentó frente a la situación Danil Román Velandia Rojas, vocero social de la vía Curos- Málaga y abogado.

Entre tanto, “seguirá lloviendo en el departamento, se presentarán lluvias aisladas con tormentas eléctricas en varios municipios”, afirmó el director de Gestión del Riesgo de Santander.

Hasta el momento no hay reporte de lesionados, ni vidas comprometidas debido a las fuertes precipitaciones.

Gestión del Riesgo del Departamento informó que para la atención se dispuso de dos cuadrillas de Invías, quienes remueven el material de arrastre en ocho puntos afectados en los derrumbes provocados por las lluvias.