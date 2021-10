Piden que se rechacen los acuerdos a la inversión para la minería en Santurbán

‘Los TLC arruinan al Estado colombiano’, fue el mensaje que llevaron el pasado martes, 12 de octubre de 2021, hasta la Embajada de Canadá, en Bogotá, los integrantes de las diferentes organizaciones ambientales, donde exigieron respeto por la decisión soberana de proteger el agua y no haber permitido la explotación a cielo abierto que quiso hacer Eco Oro en el Páramo de Santurbán.

Si bien el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) concluyó que las medidas de protección de los páramos adoptadas por Colombia fueron legítimas y no configuraron expropiación de los derechos de la empresa canadiense, sus actuaciones en la delimitación del Páramo de Santurbán sí violaron el “estándar mínimo de trato” a los extranjeros.

Ricardo Eslava, activista del Comité para la Defensa del Agua para el Páramo de Santurbán, recordó que la canadiense Eco Oro interpuso una demanda al Estado por US$764 millones, que aunque falló en primer instancia es a favor de la protección de los ecosistemas, con el TLC vigente con Canadá se obliga cumplir una cláusula de ‘trato justo’, lo cual es una vulneración contra el derecho a defender los ecosistemas, el agua y la vida.

Frente a la decisión, dicen que “es inconsistente y refleja un desconocimiento profundo de la complejidad socio-ambiental del caso; es producto de un sistema de arbitraje de inversiones ampliamente discrecional e injusto que facilita actuaciones arbitrarias de quienes resuelven los casos y profundiza el riesgo sobre otros arbitrajes que se adelantan en contra del Estado colombiano ante el CIADI”.

Los manifestantes, que hicieron un plantón pacífico, acompañado de actos culturales y comparsas, hicieron un llamado a denunciar los Tratados de Libre Comercio y los acuerdos bilaterales de protección a la inversión de los que es parte, así como abstenerse de seguir firmando este tipo de instrumentos en el futuro.

“Las decisiones del tribunal no son predecibles pues los laudos no vinculan la forma de fallar de los árbitros en el futuro sobre temas ambientales, por lo que no existe la figura del precedente tradicionalmente entendido en el sistema. La amplitud de las cláusulas y la libertad de interpretación de los árbitros son excesivas, lo cual es problemático no solo para Colombia sino para todos los países de la región”, señaló Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

En la tarde de ayer, los manifestantes llegaron al Congreso de la República, exigiendo que se rechacen los Acuerdos de Protección a la Inversión con Emiratos Árabes Unidos, exactamente con Minesa.

Según Hernán Morantes, vocero del Comité del Páramo de Santurbán, la reunión con más de 15 congresista, a quienes les solicitaron debates de control político frente a la actividad minera de gran escala en el ecosistema y evitar que se ratifiquen los acuerdos Emiratos Árabes Unidos.