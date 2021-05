Como consecuencia de la situación de orden público que se vive en el país, de la cual Santander no es ajeno, el día de hoy Colbeef no pudo prestar el servicio de sacrificio animal, en consideración que la movilización de ganado se encuentra bloqueada y no se cuenta con ganado en las instalaciones.

“No obstante, estamos prestos a reanudar el servicio de sacrificio tan pronto podamos contar con la materia prima, situación que lamentablemente no es del control de los surtidores de ga nado ni de la Compañía en estos momentos”, precisó Colbeef.

Colbeef cuenta con más de 360 trabajadores disponibles, capacidad instalada en corrales para recibir 2.425 animales, una planta de beneficio para sacrificar 600 bovinos por turno, y el operador logístico especializado en transporte de carnes Transcarnes, prestos a retomar el servicio tan pronto se reactive la circulación de vehículos ganaderos que nos permitan contar con la materia prima.

Finalmente, la empresa expresó: “Queremos transmitir un mensaje de solidaridad para aquellas familias que se han visto afectadas por la pérdida de un ser querido en desarrollo de la manifestaciones, así como toda la comunidad santandereana, deseando que esta situación de crisis sea resuelta prontamente por las vías del diálogo y la concertación”.