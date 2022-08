En redes sociales usuarios se quejaron por los retrasos y afectaciones de vuelos en el aeropuerto Palonegro, en Lebrija, que le presta servicios a Bucaramanga.

De acuerdo con el reporte de Aeropuertos de Oriente, hay seis vuelos afectados. “Estamos operando restringidos por mal tiempo. Se presenta neblina sobre el aeropuerto”.

Por ejemplo, el vuelo AV8447 de Avianca entre Bucaramanga y Bogotá está demorado, tenía planeado aterrizar en la capital del país a las 8:47 a.m. El vuelo AV9461 programado para las 10:01 a.m. también está demorado. El vuelo AV9711 de las 11:29, según el sistema del aeropuerto El Dorado, aparece demorado. La aerolínea Latam también registra retrasos, por ejemplo, su vuelo LA4157 de las 8:39 a.m. registra demoras.