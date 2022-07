El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) confirmó ayer la tendencia a la baja del desempleo del área metropolitana de Bucaramanga. Por tercera vez consecutivo la ciudad es la de menor tasa de desempleo del país.

De eso da testimonio Laura Estupiñán, una comunicadora que tuvo dificultades para conseguir su primer empleo y hace un mes lo logró en el área de mercadeo de una empresa del sector agroindustrial.

“Fue difícil encontrarlo, incluso con sentimientos de frustración porque fueron tres años buscándolo, pero llegó en su momento cuando apliqué a una vacante por Computrabajo. Hice el proceso, pasé los filtros y me dieron el empleo. El mercado laboral le está abriendo las puertas a los jóvenes de la ciudad y la región, pero es duro cuando no hay experiencia o no dan la oportunidad para empezar la vida laboral”.