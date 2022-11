La cadena radial La W, en un informe, evidenció que, a través del oficio 669-2022, la Procuraduría General de la Nación respondió al derecho de petición de la comunidad que solicitaba a las autoridades locales no otorgar licencias o permisos para la realización y desarrollo del Proyecto Turístico Barachala.

Los peticionarios insistieron en que “hasta que no se tengan los respectivos estudios de impacto” no se den dichos permisos.

Según La W Radio, este proyecto se llevará a cabo en el kilómetro 7 de Barichara a Guane, en la vereda El Pino del municipio de Barichara.

“Sin embargo, el derecho de petición solicita estudiar el impacto ambiental que se generará con este proyecto, el cual, según la comunidad, implicará afectación al medio ambiente por la tala indiscriminada de bosque tropical, afectación de especies nativas, afectación de reservas de agua naturales”.

Ante esto, en el documento conocido por La W, el procurador 24 Judicial II Ambiental Agrario de Santander, Alberto Rivera Balaguera, explicó que esta entidad “carece de competencia para solicitar la suspensión de otorgamiento de licencias”.

La cadena radial, en su nota, precisó que, en ejercicio de una acción preventiva, trasladó el derecho de petición a la Alcaldía Municipal de Barichara y a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), con el fin de que, en ejercicio de sus competencias, estas autoridades “vigilen el cumplimiento de las normas de ordenamiento territorial, determinantes ambientales, densidad de uso del suelo y posibles afectaciones ambientales que puedan generarse”.

Agregó que esto, según el procurador, “a fin de buscar garantizar la protección de los derechos colectivos de la comunidad del Municipio de Barichara y especialmente la que habita en la vereda el pino, asegurando entre otros aspectos que durante el trámite de la licencia se garantice el cumplimiento de la ley y el orden jurídico”.

Además, dijo La W, la Procuraduría trasladó el derecho de petición al Ministerio de Medio Ambiente, Cultura, Transporte y Comercio, Industria y Turismo con el propósito de que “atiendan los asuntos que sean estrictamente de la competencia de cada uno”.

En este enlace puede leer la misiva de la Procuraduría.

Más denuncias

En otra entrega de la cadena radial se conoció que habría afectación ambiental, cultura y al suministro de agua en Barichara por este proyecto que busca construir un hotel para, al parecer, 1.200 huéspedes, se conoció que la Organización Mundial de Trabajo postuló a este municipio como candidato para ser un pueblo de turismo sostenible, sin embargo, se podría caer por la megaobra.

En entrevista con La W, Alberto Escovar Wilson-White, exdirector de Patrimonio del Ministerio de Cultura, explicó que “cuando se habla de turismo sostenible se tienen en cuenta tres variables, unas económicas, sociales y medioambientales”.

Añadió en esa entrevista que “la arquitectura de Barichara es en tierra, es uno de los pocos ejemplos en Colombia de una ciudad que ha seguido construyendo con esa técnica tradicional”.

En cuanto al proyecto ‘Barichala’, dijo a la cadena radial que “una intervención de este tamaño va a alterar completamente el paisaje del lugar. No conozco en detalle el proyecto, pero suena que va a ser un impacto importante”.

Ante estas denuncias, Geovanny Rojas, vocero del megaproyecto en Barichara, Santander, aseguró a La W que “el proyecto no albergará a 1.200 personas porque no tienen la capacidad, estamos planteando un hotel de 95 a 100 habitaciones aproximante en dos niveles porque arquitectónicamente la norma no nos permite trabajar en más altura en esta zona”.

El informe de este medio radial sostuvo que se albergarán alrededor de 300 personas más los empleados. “Nosotros hemos llevado a cabo un proceso de dos años en los cuales el manejo de las aguas residuales y el tema ambiental y forestal. Estamos ubicados por fuera del rango del perímetro que la jurisdicción de Barichara atribuye a que sea patrimonio cultural”, dijo Rojas a La W.

Según Rojas a La W, el proyecto está ubicado 7 kilómetros vía Guane y “estamos proyectando un hotel turístico, el cual la norma nos da ese permiso o ese uso de suelo permitido”.

Rojas resaltó que a la mayoría de los socios los conoce de tiempo atrás. Entre los nombres que dio está Arquímedes Ortiz, Jimmy Calderón y Fernando Pulido. “Yo sé de la buena procedencia del proyecto y por eso estoy involucrado y he estado trabajando en él durante dos años”, dijo a La W.

El proyecto

Según la cadena radial nacional, el hotel tendría entre 95 y 100 habitaciones, algunas con jacuzzi; un restaurante para 700 personas; parqueaderos privados para 45 unidades y parqueaderos públicos para 120; dos piscinas privadas y una piscina pública; una plazoleta con 17 locales comerciales; capilla, terrazas, salón de eventos. El total de hospedados podría variar entre temporada alta y baja, pero el número máximo ronda los 1.200.

“Dentro del predio de 24 hectáreas, el hotel se llevará 9 y, el área restante de 15 hectáreas, será para la venta y construcción de viviendas. El proyecto es presentado por su arquitecto, Giovanni Rojas Castro, y los “socios” Arquímedes Ortiz Cepeda, Jimmy Calderón, Fernando Pulido, Gerardo Amado”.