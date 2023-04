Pero ahora tiene otros recuerdos del río. “En este momento no puedo decir lo mismo, los tiempos cambiaron y el río también, porque le botan aguas negras, basura, animales muertos, más la contaminación de la minería. Hemos visto cómo salen peces muertos. Eso ya no es un río, es una quebrada de mal olor y aguas sucias”, asevera la líder comunitaria.

Con un área aferente de 689 kilómetros cuadrados, el río Suratá es uno de los tres principales afluentes del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb). De ahí que los ojos de las autoridades ambientales se volcaron hacia él, tanto por las denuncias de contaminación, como por la presencia de mercurio en sus aguas.

Vivo impresionada por la abundancia de agua sucia que corre. A veces hay avalanchas de esa turbiedad. Y lo más delicado es cómo contaminan esos mineros, porque lavan su oro con mercurio. Ya da hasta miedo bajar hasta allá, es imposible bañarse o consumir esa agua.

asegura Sonia, mientras camina unos pasos desde su patio para tomarle fotos al río.

Fuentes de contaminación del río Suratá

Para Fabio Augusto Maldonado, director de la Fundación por el Gran Pacto Social de California, el principal contaminante del río Suratá no es la minería, sino el vertimiento de aguas residuales de cerca de 24 mil viviendas de la región de Soto Norte, lo que afecta notablemente la potabilidad. Añade que la ganadería y agricultura también contaminan el río.

2 millones de personas dependen en Santander de las fuentes hídricas que nacen en el Páramo de Santurbán.

“No hay sistema de tratamientos, no hay una Ptar (planta de tratamiento) para este problema. Ningún municipio la tiene, menos en las zonas rurales, y en California hay una, pero funciona de forma intermitente. Entonces una carga contaminante de 24 mil viviendas con 250 litros diarios por casa, comparada con las 300 unidades mineras que generan entre 3 mil y 6 mil litros, es bastante alta”, calcula Fabio.

De 2 a 25 microgramos por litro es el promedio de presencia de mercurio en el río Suratá y la quebrada La Baja en los últimos dos años.

“Ya uno ve pocos peces en el río por la contaminación. Antes, como dije, sacábamos cualquier cantidad de peces y de diferentes especies. Medio alzábamos una piedra y salían un montón de pescados. Ahora no se ve nada, ni pequeños, ni grandes, solo gusarapos. Incluso, uno saca arena del río y el olor es tan ‘picho’ (nauseabundo), que a uno le da miedo porque puede salir una alergia o brote o enfermarse”, advierte la edil del corregimiento 2 de Bucaramanga.

“Lamentablemente, hace tres años nos contaminaron otra quebrada que cae al río Suratá, donde unos finqueros tienen crianza de cerdos y otros animales. Desde esa fecha llevamos tres años sin un acueducto. Ahora solo tenemos uno y a veces no llega el agua, sufrimos mucho”, dice Sonia.

La Alcaldía de Bucaramanga suele llevarles agua potable en camiones para el consumo de las familias del corregimiento 2, en especial para las veredas Rosa Blanca, Santos bajo y Chitota Los Santos.

“Estamos con agua potable de tanque, sin esta ayuda no tendríamos agua para consumir porque la del río está contaminada. Uno no se explica cómo al estar tan cerca al embalse de Tona, que lleva agua a muchos lugares, como Piedecuesta, Girón, Floridablanca y Bucaramanga, nosotros del campo, en el área de influencia de ese embalse, no tengamos ni una gota de esa agua para nuestro consumo. Es triste”, lamenta Sonia.

Añade que los habitantes de las veredas viven angustiados por no tener acceso a agua potable y por estar expuestos a la contaminación del río. Incluso, manifiestan tener miedo por los riesgos de enfermarse.