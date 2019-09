Arepas amarillas, hormigas culonas, maíz, cabrito asado y gran variedad de dulces santandereanos, como el bocadillo veleño, son protagonistas en el Congreso Gastronómico de Popayán, pues es el departamento invitado de honor.

Una delegación de unas 120 personas representan a la región en esta versión del congreso, que se desarrolla entre el 5 y el 8 de septiembre.

En el evento se homenajea a la cocinera tradicional barranqueña Zoraida Agámez, conocida como ‘La Chori’, quien recibe el premio a la vida y obra ‘Álvaro Garzón’.

Los asistentes al congreso no solo han disfrutado de las muestras culinarias santandereanas, sino de todo su folclor, a ritmo de torbellinos, guabinas y bailes ribereños.

En esta ocasión, el país invitado es Vietnam.Ocho personas de esta nación, entre ellas dos chefs, tendrán una exposición denominada ‘Vietnam Mágico’, una muestra cultural del país asiático abierta a todo los visitantes.

