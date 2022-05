Empresarios y elecciones

El ejemplo es el de la minería y del petróleo. Es cierto que Colombia tiene que hacer una transición energética, pero debe ser una transición seria, mesurada y responsable. Ya escuchamos al expresidente y candidato presidencial en Brasil Lula da Silva que no se puede hacer una transición abrupta e irresponsable, porque eso generaría un gran daño energético. El caso de Colombia no es distinto. Entonces esa confianza hay que darla porque de lo contrario toda la población termina sufriendo realmente las consecuencias de la eventual incertidumbre que se genere.

Hoja de ruta

El gremio presentó una hoja de ruta de los retos que debe atender el próximo presidente, independiente del que gane, con un enfoque a largo plazo. ¿Qué tuvieron en cuenta para formular esas propuestas?

Es un análisis sereno y técnico, lo más social posible o lo más empático, es decir, entender al mismo tiempo que lo más importante son las necesidades de las personas, pero que para eso tenemos unos recursos, que son escasos, que toca administrar bien. Por eso, terminamos diciendo: ‘No hay la menor duda de que Colombia tiene en este momento dos grandes grupos de temas’, en los cuales tenemos que concentrarnos que son las políticas de equidad, superación de pobreza y de generación de mejores condiciones para todos los colombianos, y por otro lado, la actividad económica representada por la actividad empresarial, que es la que permite a un país, como un todo, pueda atender las necesidades de su sociedad. Entonces, hicimos un símil ,en este momento tenemos concentrarnos en una autopista de dos carriles, los dos tienen que ser atendidos con igual prioridad, y con igual velocidad, que es el carril de la superación de pobreza y el carril de generar las condiciones económicas y empresariales para que el empleo sea la base de dicha superación. Lo que tenemos, por un lado, es un carril de políticas sociales de atención a las poblaciones más vulnerables y, por otro lado, un carril de generación de condiciones empresariales para que Colombia produzca pujanza, riqueza y recursos para los hogares.

¿Qué pasaría si se olvida alguno de los dos carriles?

Si uno olvida cualquiera de estos dos carriles uno comete un gran error, si uno se concentra solamente en el tema empresarial y se olvida de la población, entonces no sabe uno para qué está trabajando, porque al final solo debemos trabajar para el bienestar de la gente; si solo se concentra en las políticas sociales, pero no tiene una economía suficientemente robusta para pagar, atender y ofrecer oportunidades, entonces uno está cometiendo un error grande, porque su política no irá más allá de uno o dos años. Hay ciertas cosas que se deben hacer, tenemos que concentrarnos en las políticas de sostenibilidad ambiental, especialmente en la ventaja competitiva que tiene Colombia alrededor de su baja huella de carbono.

En ese documento se mencionan reformas, ¿por qué en Colombia las reformas no tienen impactos efectivos?

Respecto a las reformas decimos algo diferente a lo que se ha dicho, no hay la menor duda de que Colombia requiere muchas reformas: laboral, pensional, de salud, tributaria, de tierras, de la justicia, del régimen electoral, entre otras, eso ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Eso es repetir lo mismo. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué Colombia no ha sido capaz de adelantar sus reformas. La posición que nosotros hemos identificado y que estamos defendiendo es que no tenemos un método para hacer las reformas, no hay una metodología, un procedimiento, entonces no sabemos cómo sentarnos a dar las discusiones, no sabemos cómo salir de los problemas de popularidad de corto plazo. Es decir, no sabemos cómo anteponer la responsabilidad a la popularidad política de los mandatarios de turno. Y como no sabemos hacerlo desde los años 90, no hemos podido con las reformas.

¿Cuál sería ese método?

Debemos construir el método de cómo reformar, debemos construir una forma de conversar, de dialogar, una forma de analizar y tomar decisiones.