Santandereana se ganó una vivienda por ahorrar en Beps de Colpensiones

El presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, Juan Miguel Villa, llegó a la ciudad de Girón (Santander), para hacerle entrega de las llaves de su nueva casa a la señora Ofelia García Cordero, ahorradora del programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) desde 2017 y quien gracias a su esfuerzo en 2021 fue la ganadora del sorteo “Ahorrar es Ganar” en la Regional Santanderes de la entidad.

Ofelia es una mujer de 55 años, nació en Onzaga – Santander, es madre de tres hijos y abuela de dos nietos. Al momento de conocer la noticia estaba radicada en el municipio de Sogamoso, Boyacá, donde trabajaba en el campo como cultivadora de cebolla.

“Me enteré de la noticia por una llamada que me hicieron desde Colpensiones, pero estuve muy dudosa, no lo creía, colgué y entonces me fui para la oficina de Sogamoso para que me confirmaran que era verdad y sí, yo fui la ganadora y este premio me cambió la vida”, manifestó la señora García.

Este juego promocional, autorizado por Coljuegos y liderado por Colpensiones, a lo largo de los siete años de operación del programa Beps ha sorteado 19 bonos para que los colombianos que ahorran de forma juiciosa adquieran vivienda y puedan equiparla.

Este año, el programa comenzó en el municipio de Girón, la entrega de llaves a los ocho ganadores que estrenarán casa en todo el país.

“Han sido muchos los logros del programa Beps en estos siete años de operación, entre ellos, destaco la estrategia del sorteo “Ahorrar es Ganar”, que ha beneficiado a las personas vinculadas que han demostrado su constancia y perseverancia en el ahorro, y que piensan en proteger su vejez y también en gozar de los beneficios que en el presente les ofrece el programa, como la entrega de una vivienda nueva y equipada”, señaló el presidente Villa.