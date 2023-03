El 53,1 % de los hogares bumangueses dice que los precios aumentarán mucho en el próximo año comparado con los 12 meses anteriores.

“Para mercar es una odisea. Se compra poco o uno se come algo en la calle para pasar el día porque no alcanza lo que uno gana para ir a mercar”, narra Éder, quien vive cerca de la plaza la nocturna por el sector de La Rosita.

“Ni la pandemia nos dio tan duro. Ahora las ventas están pesadas. No se vende nada porque las cosas están muy caras, la gente no tiene plata en el bolsillo. Hoy se consiguen cosas a un precio y mañana a otro. El centro está solo y la economía pesada”, cuenta Éder. Él hace un balance de los primeros meses del año y el resultado es negativo. Primero, porque mermó el comercio de correas. Segundo, por el alza de precios de los alimentos.

El 77,3 % de las familias bumanguesas no tiene en este momento las mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., frente a la situación del año pasado.

Al mes puede ganar entre $700 mil y $800 mil, pero de ese total tiene que sacar para el arriendo, comprar más mercancía, pagar servicios y mercado. “A veces a uno no le queda nada y uno queda colgado”.

Dice que ante esta situación no hay dinero para ahorrar, “porque vivo alcanzado, trabajo para pagar. No se puede ahorrar nada porque a veces no queda ni para la comida”.