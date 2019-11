El Instituto Nacional de Vías, Invías, anunció el pasado fin de semana que tras recibir el visto bueno por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, se iniciará la construcción de la variante de San Gil a partir del próximo diciembre.

Aunque en general las personas están de acuerdo con la ejecución de esta obra, algunos sectores criticaron que los trabajos comiencen el próximo mes, cuando se espera el incremento de la llegada de turistas por la temporada de fin de año.

Olga Lucía Barrera, directora ejecutiva de la Asociación Hotelera y Turística de Santander, Cotelco, expresó que existe preocupación debido a que temen que se generen incomodidades para los turistas. “El proyecto le favorece a Santander, pero no en este momento. En diciembre golpearía mucho al turismo, debería iniciarse después de las vacaciones de enero. La movilidad en San Gil es mayor en esa época”.

Por tal motivo, el gremio hotelero sugiere que el inicio de la obra se reprograme para después del 20 de enero de 2020. “Es una gran iniciativa para el desarrollo de la región, pero diciembre no es el momento oportuno. Es una temporada en la que llega mucha gente y las obras pueden generar grandes trancones.

No se afectará el flujo vehicular

A su turno, el alcalde de San Gil, Ariel Fernando Rojas, aseguró que los ciudadanos pueden estar tranquilos puesto que inicialmente los trabajos no afectarían el tránsito vehicular. “Las obras sí empezarán en diciembre, pero no en el casco urbano sino en un sector rural. No se va a interrumpir nada”.

El mandatario detalló que durante la primera etapa las labores se concentrarán en inmediaciones del centro recreacional Guarigua de Cajasan, en cercanías al municipio de Pinchote, sector de Los Medios en la vía a Cabrera. Allí se edificará un puente vehicular de 400 metros sobre el río Fonce. “No se va a entorpecer la movilidad. La temporada alta va hasta que finalice el puente de Reyes, así que no habrá complicaciones en esta temporada tan importante para el comercio”, recalcó el funcionario.

Se espera que todas las labores finalicen en diciembre de 2022.

Importancia

Ariel Fernando Rojas expresó que existe gran expectativa por la construcción de la variante, obra solicitada por los sangileños desde hace más de 40 años, ante los constantes accidentes que han cobrado varias vidas.

Recordó que tras la muerte de cinco personas, producto del choque de un tractocamión contra 10 carros y 7 motocicletas el 5 de enero de 2017, se pudo gestionar el proyecto. “Movilizamos a todas las fuerzas vivas del municipio, a la bancada parlamentaria y al Gobernador, para que el Gobierno nos escuchara en el Ministerio de Transporte y la Presidencia de la República”.

Seguidamente se destinaron $183 mil millones para materializar la variante que el Invías adjudicó a Concay. El proyecto se ejecuta en cuatro ejes: gestión social, gestión predial, gestión ambiental y la construcción de la obra.

Sobre los avances, Rojas precisó que la ejecución del contrato se inició en agosto del año pasado. La licencia ambiental fue entregada por la Anla el pasado sábado. Entre tanto, la adquisición de los predios sigue avanzando. “La compra de los terrenos va adelantada en un 65%”.

Además, resaltó que esta obra desviará los vehículos de carga pesada y evitará que quienes vayan de paso tengan que entrar al casco urbano. “Va a mejorar mucho la movilidad, disminuirá la accidentalidad. La economía también se verá beneficiada”.

Aeropuerto

Otra obra que mejorará la conectividad de San Gil es la construcción de la terminal aérea de pasajeros, que se encuentra en etapa final. “El sábado liquidamos con el director de la Aerocivil el convenio que se había suscrito por $15 mil millones para la construcción de la pista y encerramiento”.

Actualmente se encuentra vigente el proceso de licitación pública para la construcción de la terminal aérea de pasajeros, que sería adjudicada a finales de noviembre. “Entre diciembre y enero se iniciaría esta obra, que tendría una duración de seis meses. Es decir, entre julio y agosto estaría en un 100% listo”.

Además, con los recursos que el DNP asignó a la Gobernación de Santander, ya se pavimentó la vía de acceso a dicho aeropuerto.