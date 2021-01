Se suponía que este 31 de enero del 2021, la Cámara de Comercio de Bucaramanga tendría un nuevo presidente ejecutivo; sin embargo, unas confusiones en proceso de contratación con la cazatalento que se encargaría de la búsqueda del nuevo directivo, retrasaron el proceso.

Candido Aguilar Rengifo, presidente de la Junta directiva de la CCB, aseguró que este impase se superó. Será Aristos consultores la empresa contratada por la entidad para encontrar al nuevo directivo de la entidad.

Así las cosas, en tres meses se podría tener un nuevo directivo en la entidad. Mientras este nombramiento se consigue, Juan Camilo Beltrán seguirá en el cargo, para que posteriormente realice el empalme de quien sería su sucesor.

Según Aguilar Rengifo, hasta el momento se han recibido más de 15 hojas de vida de candidatos postulados al cargo de primer nivel.

“En este proceso no hay preferencias con nadie. Será la cazatalentos la que haga esta selección y, posteriormente, la presente a la Junta directiva. Sé que se han recibido 15 hojas de vida, pero hasta que no estén los cinco elegidos no podremos hablar de candidatos”, aseguró Aguilar Rengifo.

Además, reiteró que el nuevo presidente de la entidad debe ser una persona que trabaje por el tejido empresarial de Santander.

El nuevo presidente de la CCB debe contar con posgrado profesional en Derecho, Administración de Empresas, Economía, Ingenierías o carreras afines, en áreas económicas administrativas (Alta gerencia, finanzas o afines), experiencia mínima de cinco años en cargos de dirección y liderazgo; inglés nivel C1, certificado; y habilidades en liderazgo, influyente, competitivo, entre otras cualidades.

Los interesados pueden enviar la hoja de vida en sobre sellado, a nombre de la Junta directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a la Carrera. 19 No. 36-20 piso 4 en Bucaramanga, oficina de Talento Humano.

Nueva junta

La CCB eligió la nueva Junta directiva. Los nuevos integrantes son Candido Aguilar Rengifo, como presidente; Ángel Antonio Acevedo Martínez, vicepresidente, y Carmen Mireya Granados Solano, tercer miembro de la Junta.

Los nuevos dirigentes tendrán la misión de velar por el buen funcionamiento de la mesa directiva y de formular las recomendaciones que consideren oportunas, tal como lo dispone el estatuto de la entidad.

La Cámara cuenta con ocho miembros principales elegidos por el sector privado y cuatro representantes del Gobierno Nacional, quienes son responsables de la planeación, adopción de políticas, control y evaluación de la gestión de la entidad.