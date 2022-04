Pilotaje de ‘fracking’ en Colombia y Santander

¿Qué conclusiones tiene tras la reunión con medios y representantes de la comunidad de Puerto Wilches?

Este es un ejercicio permanente socialización, es decir, hay que seguir fomentando este tipo de espacios de manera directa con todos los medios del departamento, no solamente los medios locales y de Bucaramanga, sino de Santander. Este espacio nos lo debíamos y creo que funcionó bien porque se dio la oportunidad para que preguntaran, incluso preguntas técnicas y otras relacionadas con la institucionalidad, y con el avance y la socialización del proceso. Y también tuvimos un espacio con el empresariado del departamento, donde también fue un espacio para que conocieran en qué va el proceso y se vinculen a las discusiones, bien sea a favor, o bien sea en contra. Estamos aquí para discutir cualquier tipo de posiciones, para ser transparente con las reglas que hemos puesto y para ser transparente con las posiciones que hemos dado. Cuando hablamos con los miembros de la comunidad nos dimos cuenta que ellos también pues tienen unas preocupaciones y la más grande es ‘cuéntennos que queremos aprender y discutir’. La gran conclusión tener un compromiso de permanente socialización, que estamos dispuestos a ampliarlo para contarle a la comunidad cómo van las reglas, cómo va la institucionalidad, cómo van los procesos, cómo va el licenciamiento ambiental y cómo avanzan las compañías en el territorio con las siguientes fases del proceso.

Ecopetrol ha destinado recursos para estos proyectos pilotos y el mismo sector mineroenergético le ha puesto la esperanza para ver si la reservas aumentan o no. ¿Desde el Ministerio qué proyecciones tienen sobre los proyectos pilotos en sus resultados?

La función del Ministerio de Minas y Energía es asegurar la energía para los colombianos y garantizar que esa energía sea confiable, continua y a precios eficientes. Si el Ministerio de Minas y Energía no está en una permanente búsqueda de diferentes fuentes de energía para asegurar ese objetivo principal, no está haciendo su labor. Por tanto, estamos haciendo la tarea de buscar más energía para los colombianos. Hoy tenemos unas reservas de gas y de petróleo que juntas no superan los 10 años. Lo que hemos visto, en una perspectiva de oferta y demanda con los estudios que ya tiene la Unidad de Planeación Minero Energética, es que podríamos tener un déficit de gasto para el período 2025-2026, uno de los segmentos con que estamos tratando de cubrir ese déficit es con la exploración de los yacimientos no convencionales en este mecanismo que hemos llamado proyectos piloto. También hay otros, se ha discutido una planta de regasificación y cómo ampliar otras fuentes de energía. Hay otros campos y yacimientos en otras cuencas del país que se han estado explorando. Asimismo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha desarrollado un sistema de rondas en el que efectivamente logramos reactivar el sector de hidrocarburos con 68 contratos firmados en los últimos cuatro años. Este es muy importante porque en el análisis de prospectiva, si se llegara a declarar la comercialidad de los proyectos pilotos, lo que ha visto la ANH es que podríamos superar en las reservas de crudo los 22 años y en las reservas de gas, dependiendo de cómo se pueden explotar este tipo de yacimientos, entre 35 años y 50 años. Este proyecto para la seguridad energética del país es muy importante. La responsabilidad del Ministerio es propiciar la discusión a nivel nacional.

