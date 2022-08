Video: Continúa congestión vehicular en pescadero

Vanguardia recibió la denuncia de un Bumangués algo preocupado por la interminable congestión que se presenta en este momento en la vía Pescadero.

Según nos cuenta el usuario tardó 4 horas en llegar desde Bucaramanga a San Gil "llevo 4 horas de viaje, salí de Bucaramanga a las 6: 00 a.m. y son pasadas las 10 de la mañana y yo apenas voy llegando a San Gil, me preocupa mucho que se presente alguna emergencia y se haga necesario pasar por este corredor vial y no se pueda. Yo viajo con mi mamá una adulta mayor con discapacidad y este viaje se vuelve tedioso", manifestó Jairo Reyes, Médico de la ciudad de Bucaramanga.

Así mismo en su denuncia Jairo Reyes manifiesta que "sobre el puente de pescadero, quedaron en el trancón 5 mulas cargadas. Hecho que resulta preocupante, pues la misma congestión puede exceder el peso del puente y provocar un problema mayor", dijo el médico.

Otra de las situaciones es que no hay presencia de la policía, ni de alguna otra autoridad que haga control del flujo vehicular, permitiendo brevedad al paso por los peajes.

¿Qué dice Invías?

Esta redacción estableció contacto con el Instituto Nacional de Vías, Invías, desde donde manifestaron que debido a los trabajos de mantenimiento en los peajes Pescadero y Curití, es necesario realizar cierres parciales o totales de la vía, lo que sin duda genera gran congestión vehicular.

Desde el Instituto además afirman que se vienen adelantando las respectivas reparaciones y la construcción de lozas, un fraguado al que debe dársele tiempo para que se seque, por esta la razón verán que algunas de las operarias de los peajes no podrán estar dentro de las casetas de los peajes.

Sin embargo los ingenieros manifiestan que se está adelantando un plan de tráfico para darle manejo a los represamientos.

Los trabajos podrían demorar aproximadamente un mes.