Los altos costos en la comida que adquieren en carretera sumada a las dificultades de tener que dormir en sus vehículos, tienen en jaque a los conductores de vehículos de carga que frecuentan este corredor vial. Frente a este drama, los usuarios de la vía piden la intervención del Gobierno Nacional para que se pueda restablecer el paso de vehículos por esta via.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las diferentes instituciones para que avancen en los diálogos y puedan resolver los inconvenientes jurídicos que impiden la intervención total de la vía que comunica a Puerto Wilches y Barrancabermeja.

“Hacemos un llamado respetuoso a la ANI, Invías y Gobernación de Santander para que avancen en la mesa técnica para resolver las dificultades de orden jurídico que no han permitido la intervención de la vía (Puerto Wilches - Barrancabermeja)”, dijo a Vanguardia, Didier Rodríguez León, defensor regional del Pueblo del Magdalena Medio.

Personas que han tenido que desplazarse entre la capital santandereana y Barrancabermeja han tenido que recurrir a transbordos en motocicletas para poder cruzar los puntos de bloqueos.

Desabastecimiento de combustible en Barrancabermeja

Ya en varias estaciones de servicio de Barrancabermeja reportan escasez de gasolina y diésel, esto se debe a que el bloqueo vial en La Lizama, en la vía Bucaramanga, completa tres días.

Febecol confirmó que en las próximas horas habrá desabastecimiento de gasolina. Así lo reveló Farid Jones, director ejecutivo de la Federación de empresarios de biocombustibles y energéticos de Colombia.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Minas y al Gobernador de Santander para que solucionen el bloqueo. Esto ha obligado a no llevar combustible a las estaciones de servicio en Barrancabermeja. Esto no tiene ad portas de un desabastecimiento y no poder suplir el servicio en la ciudad”, aseguró Jones.