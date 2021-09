En julio de 2019 Yulli Sepúlveda decidió emprender su propio negocio y gracias a un congreso de la Iglesia a la que asiste, Dios le mostró el camino.

“Llegué a ese congreso buscando orientación y sabiduría para emprender. Y así fue. Un amigo de la Iglesia estaba vendiendo unas mantecadas que me gustaron mucho y le pedí el favor de que me enseñara a hacerlas. Él muy amablemente me dijo que sí y ahí comencé. Desarrollé el talento y me apasioné por este emprendimiento”, comentó Sepúlveda.

Desde ese momento todo ha sido bendiciones en su vida y en su trabajo. “Hubo otro congreso, esta vez en Bucaramanga y les presenté mis productos a la mesa directiva y quedaron fascinados. Me ayudaron con todos los implementos para la elaboración de las mantecadas y todo el emprendimiento comenzó a fluir. Durante la pandemia continué con la venta de los productos y se me abrieron varias puertas. Creé la línea de postres y también han sido una gran bendición”, narró emocionada Yulli Sepúlveda.

Actualmente ‘Mantecadas Caseritas’ ofrece sabores como vino, brevas, chocovainilla, semillas de amapola, auyama, zanahoria, piña, arequipe, integral, uvas pasas y fresa. Así mismo, entre sus postres tiene de maracuyá, limón, fresa, entre otros.

“Todos nuestros productos son elaborados con ingredientes de alta calidad, logrando un sabor suave y delicioso. Además, nuestro sabor es casero y todo es elaborado de manera artesanal sin conservantes”, puntualizó la propietaria.

Para adquirir los productos de ‘Mantecadas Caseritas’, puede comunicarse al 3022365310 y en Instagram los encuentra como @Cake.caseritas