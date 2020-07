Margarita, arroz con leche

Aunque el arroz con leche es uno de los postres más tradicionales de nuestro país, la ingeniera de mercados, Lina Milena Correa Rincón, decidió evolucionar el concepto tradicional y adaptarlo a todos los gustos con diferentes adiciones que soprenden los paladares. “Desde hace muchos años mi padrastro, Jaime Guate, vendía arroz con leche, pero yo siempre tuve la idea de hacer diferentes cosas con este producto aunque manteniendo el sabor casero y tradicional del postre. Antes de la pandemia iba a abrir un lugar físico para vender el arroz con leche bajo este nuevo concepto, pero obviamente nos vimos en la necesidad de abrirlo de manera virtual. Por eso nos esforzamos en cada detalle para enviar nuestros productos y lograr así la satisfacción de nuestros clientes”, comentó Lina M Correa.

Con siete salsas, entre ellas chocolate amargo, lecherita, arequipe, chicle, mora, wiki, fresa y más de 10 toppins como canela, chips, frutos secos, chococrispi, brownie, maní triturado, queso salado, bolitas de colores, chocolates M&M, uvas, entre otros, usted puede hacer la combinación que más le guste. “La idea es que pueda combinar la base del arroz con lo que les guste, tenemos combinaciones que incluso pueden funcionar hasta para las personas fitness o diabéticos, pues se pueden hacer combinaciones bajas en azúcar. Además, nuestros productos no tienen conservantes ni saborizantes artificiales”.

Usted puede disfrutar de este producto en tres tamaños, 9, 12 y 20 onzas.

Teléfono de contacto 3186930982 Instagram @margarita.arrozconleche.

“Siempre pensé que cuando tuviera una hija le quería poner el nombre de mi abuelita ‘Margarita’, y como todavía no la he tenido, a este, mi primer emprendimiento decidí ponerle este nombre que encierra la ternura y el amor de familia y me trae el recuerdo de esos sabores caseros y tradicionales”, concluyó la propietaria.