Si usted es de los que desconoce cómo salir de un reporte en DataCrédito, debe saber que entre menos tiempo deje pasar para pagar su deuda será mejor para volver a retomar su vida crediticia.

Aprenda cómo salir de los reportes en Datacrédito (Foto: COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

Aprenda cómo salir de los reportes en Datacrédito (Foto: COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL)

Es por esto que a la hora de adquirir un compromiso financiero debe tener en cuenta que el incumplimiento de un pago puede ser en el futuro una barrera para que una entidad bancaria o una cooperativa no le preste el servicio de un determinado producto.



DataCrédito, Cifin, Covinoc, Computec, Inconcrédito y Credicheque son algunas de las sociedades que registran el comportamiento de los colombianos respecto a las obligaciones económicas. Así las centrales de riesgo, como también son conocidas, están legalmente autorizadas para conservar en sus archivos toda la información histórica de una persona, tanto los informes positivos como negativos.



¿Por qué lo pueden reportar?

El no pago de una deuda por más de 30 días implica que la entidad lo reporte ante las centrales por mora. Además, no se debe desconocer que los bancos no son las únicas instituciones que lo pueden hacer, puesto que empresas de telefonía celular, almacenes de cadena y compañías que financian electrodomésticos están en facultad de reportarlo.



Previo al reporte, la organización a la que esté vinculado tiene la obligación de informarle las medidas que tomará. No obstante, si no le fue posible hacer el pago y ya hace parte de la lista de deudores, hay un término de permanencia para que pueda salir de ella.



De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1266 de 2008, y en concordancia con el pronunciamiento de la Corte Constitucional contenido en la Sentencia C-1011 del mismo año, la constancia del dato negativo aplica de la siguiente manera: una vez la persona ha pagado la obligación, el dato negativo permanecerá por el doble del tiempo que estuvo en mora, contado a partir de la fecha de pago, si la mora fue inferior a dos años. Pero si la mora fue igual o superior a dos años, tendrá una permanencia de cuatro años.



La única salida para liberarse de un reporte es haciendo el pago de la deuda por el monto total más los intereses devengados durante el tiempo que no cumplió con su compromiso. Es por esto que la mejor forma para evitar dicha situación es llegar a un acuerdo con la entidad, pedir la refinanciación de la deuda, sea de un crédito bancario, una tarjeta de crédito o por ser fiador de una persona que abandonó el pago.



Luisa Zamudio abogada- experta en Habeas Data, explicó que de acuerdo a la reglamentación solo se exige que la entidad que reporta mantenga la información por el tiempo en que el usuario es deudor, es decir, que esta debe tener una fecha de caducidad. “DataCrédito tiene derecho a tener esa información en su base de datos por el período requerido, pero no a difundirla o distribuirla a terceras personas”, apuntó Zamudio.



Las centrales suelen estipular un puntaje por persona que puede ir desde 150 hasta 950. Entre más alto sea su score, tendrá mejor calificación. Esta evaluación indica qué tan responsable ha sido con el pago de sus obligaciones financieras.



Luis Carlos Guzmán, director del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma, manifestó que el sistema de reporte tiene una doble vía, ya que aunque sirve a las entidades como un modelo de regulación y protección, es también un tipo de exclusión para las personas que por alguna circunstancia no les fue posible continuar con los pagos.



“De una u otra forma estos reportes no permiten que la solicitud de un crédito se haga efectiva, hecho que incentiva los créditos informales, como el llamado gota a gota”, afirmó el economista.



Finalmente, debe saber que no está exento de ser reportado por equivocación, así que si esto le ocurre, el paso a seguir es poner la queja ante la Superintendencia Financiera, la cual le dará una respuesta dentro de los siguientes 15 días hábiles a la fecha del reclamo.



¿Qué es el derecho al Habeas Data?



Este código da el derecho a todos los ciudadanos de conocer, actualizar y rectificar la información que se tenga en bancos o cualquier otra compañía que le haya prestado servicios, así como saber los datos que fueron reportados en las centrales de riesgo. Según los expertos en derecho financiero, el principio de libertad indica que no se pueden divulgar esas cifras, datos comerciales o crediticios sin la previa autorización del titular. De esta manera, si la central de riesgo viola el derecho de privacidad, puede ser sancionada económicamente, o incurrir en una suspensión de la actividad de forma parcial o permanente, dependiendo el caso.



Las opiniones



Luis Carlos Guzmán

Director- Departamento Economía U. Autónoma

”Si bien lo reportes sirven a las entidades para regular y proteger, también incentivan los créditos informales como el gota a gota”.



Luisa Zamudio

Abogada experta en Habeas Data

”DataCrédito tiene derecho a tener esa información en su base de datos por el período requerido, pero no a difundirla o distribuirla”.