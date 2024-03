El incremento en la temperatura y el déficit en lluvias que ya tienen en alerta roja a algunas regiones del país han llevado a que se disminuya la actividad agropecuaria. Esa incertidumbre que se extiende ya a varios subsectores pone en amenaza el abastecimiento de alimentos para 2016.

La falta de lluvias por 'El Niño' amenaza el abastecimiento de alimentos para 2016 (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

La falta de lluvias por 'El Niño' amenaza el abastecimiento de alimentos para 2016 (Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, explicó que El Niño va a acentuar las variaciones climáticas, lo que implica cambiar la forma de cultivar: “la oferta en términos generales va a disminuir, pero no demasiado, aunque la calidad si se dañará un poco”. Lo grave, dice, es que al consumidor sí se le va a cobrar más aunque al productor se le pague menos. A eso se suma la amenaza de productos importados, en aumento.



Por ejemplo, las siembras de arroz de riego (en Tolima y Huila) que normalmente se hacen entre agosto y septiembre se dejarán para octubre. El presidente de Fedearroz, Rafael Hernández, indicó que hasta el otro mes no se sabrá con certeza cuánto se va a producir “las siembras están prácticamente paralizadas, es probable que si no llueve disminuya la oferta”, dijo.



En el caso de la papa se estima que las siembras disminuirán 40% por las heladas en Boyacá y Cundinamarca. El gerente de Fedepapa, José Manuel García, recomendó abstenerse de cultivar si no hay disponibilidad de agua garantizada, también pidió buscar alternativas de sistemas de riego y asegurarse contra riesgo climático. “La papa es 85% agua al reducirse las precipitaciones el alimento no alcanza el tamaño ideal, además es sensible a los daños por frío”.



El gerente de Mercadeo de Fedecafé, Luis Fernando Samper, contó que han venido haciendo recomendaciones por la amenaza de la broca en periodos secos y el impacto del clima sobre los nuevos árboles. El Comité Directivo determinó que 18% del parque cafetero se ha visto afectado en algún grado (90.000 hectáreas). “Los cafeteros están viendo sus costos aumentar y verán reducidos sus ingresos tanto este semestre como en 2016”, lamentó el gerente General, Roberto Vélez.



El director de la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche), Jorge Andrés Martínez, aseguró que en este subsector el mayor impacto lo han sentido los ganaderos de la Región Caribe y los Llanos Orientales. “Hay zonas donde hace un año no llueve. El acopio en el Atlántico, por ejemplo, bajó 32%, en Caquetá 14% y en Córdoba 8% comparado con el año anterior”, dijo. Con respecto al suministro del mercado indicó que se cubrirá con los inventarios de leche en polvo.



Así mismo, el consolidado de afectaciones por fenómenos climáticos elaborado por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), con corte a septiembre 15, advierte que hay más de 29.000 predios afectados por la muerte de más de 30.000 animales de los 5,9 millones de bovinos inventariados.



Al respecto, el secretario de Agricultura del Cesar, Wilson Solano, manifestó que está a la espera de un balance que deben entregar 25 municipios de siete departamentos que componen la Costa Caribe para consolidar las pérdidas en detalle. “Solo en el Cesar el censo cuenta cerca de 1.200 bovinos muertos y 3.000 hectáreas de arroz perdidas, sin contar con lo que se dejó de sembrar (se calcula en 40%)”, explicó el funcionario.



-Nivel de los embalses sigue disminuyendo



Los embalses del Valle del Cauca que a principios del mes se encontraban en un nivel de 31,34% ya llegaron a 23,7%, según el portal XM, lo mismo sucede con la zona Centro que pasó de 71,97% a 53,63%. La intensificación de la sequía ha encendido las alarmas sobre la posibilidad de que bajen aún más los volúmenes, lo que le implicaría a las generadoras comprar energía de otras fuentes más costosa para impedir el desabastecimiento, lo que se trasladaría al consumidor.



Las opiniones



Wilson Solano

Secretario de Agricultura del Cesar

“Adquirimos un vehículo perforador de pozos de última tecnología que junto al anterior se puso a disposición de los productores a un costo 40% inferior al del mercado”.



Rafael Mejía

Presidente de la SAC

“Hay una tendencia en incremento de precios que empieza a trasladarse al consumidor, porque los productos importados llegan más caros y los locales cuesta más producirlos”.