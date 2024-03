Las razones del porqué el dólar en Colombia está por debajo de los 4.000

El dólar rompe a la baja barrera de los 4.000 por primera vez en un año en Colombia. Cabe mencionar que en estos niveles de la divisa no se veían desde junio del 2022.

El Universal / VANGUARDIA Dólar en Colombia cae de $4.000 por primera vez en más de un año

De acuerdo con DataiFX, este martes, el dólar en Colombia cae y rompe a la baja barrera de los $4.000 por primera vez en un año.

El billete verde registra un precio promedio de $4.005,36, una pérdida de $64,03, si se compara con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para hoy de $4.069,39.

Así las cosas, es la primera vez desde junio del año pasado, que la divisa rompe a la baja la barrera de los $4.000.

Contrario a la tendencia local, la divisa en la región registra leves ganancias, en México sube 0,05 %, en Brasil gana 0,09 %, en Chile se valoriza 0,30 % y en Perú avanza 0,03 %.

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, precisa que el dólar rompió los$ 4.000 y el DXY (índice del dólar) los 100 puntos. “Todo esto lo detonó el empleo y la inflación en EEUU, pero no hay duda de que Colombia esta siendo mucho más apetecida que el resto”.

Además, el índice DXY qué se compara con las monedas más importantes del mundo no es ajeno a esta tendencia, aunque continúa por debajo de las 100 unidades, gana un mínimo 0,02%.

De acuerdo con expertos citados por Cnbc, los malos datos económicos provenientes de China y la reanudación parcial de la producción en Libia han contribuido a frenar las ganancias del dólar estadounidense.

Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa SCB, afirma: “Hablando sobre lo prematuro que es reducir las tasas de interés en el país, primero por que la inflación sigue elevada, segundo, por que la Fed aún no lo hará y hacerlo en su contra podría fortalecer de nuevo el dólar generando una nueva ola de inflación”.

Según Valora Analitik, los mercados siguen reaccionando ante los resultados del crecimiento de la economía de China que fue menor al esperado por los analistas.

Por el lado de Estados Unidos, los inversores esperan ahora los datos de junio sobre ventas minoristas y producción industrial en EE. UU. para obtener pistas sobre futuras subidas de los tipos de interés.

También se está a la espera de la presentación de resultados de las empresas estadounidenses, al igual que entidades financieras como Bank of America, Morgan Stanley, bank of New York Mellon y PNC Financial.

Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, señala que el dólar en Colombia cae por debajo de $4.000 por primera vez desde junio de 22, ante mayor apetito global por riesgo y menores temores de cambios radicales en manejo económico. “Castigo en tasa de cambio hoy es $400 menos versus los $1.100 en febrero de 23. Buena noticia para inflación y cuentas fiscales”.