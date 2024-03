El dólar abrió 187 debajo de la TRM mientras inversores se reajustan por tasas de la Reserva Federal

Los inversionistas reajustan las expectativas sobre el recorte de tasas de la Reserva Federal luego de las declaraciones de su presidente

El precio del dólar abrió por debajo de los 4.000 pesos este jueves. Archivo/VANGUARDIA

Compartir

El precio del dólar abrió por debajo de los 4.000 pesos este jueves. Archivo/VANGUARDIA

Este jueves 1 de febrero, el precio del dólar abrió por debajo de $4.000 mientras los inversionistas reajustan las expectativas sobre el momento en el que empezarán los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

La divisa inició la jornada con un precio promedio de $3,896.84, ubicándose $18,73 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, que para hoy está en $3,915.56. Hacia las 08:00 de la mañana, la moneda tuvo un máximo de $3,900 y un mínimo de $3,892.90.

Por otro lado, los gigantes tecnológicos Apple Inc., Amazon.com Inc. y Meta Platforms Inc. van a publicar en estos días sus resultados empresariales.

Puede leer: El 2024 cerraría con tasas de interés en 8 %, estiman analistas económicos y el Ministerio de Hacienda

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo después de la decisión del miércoles que no cree que sea probable que la Reserva Federal vaya a realizar recortes en marzo. El banco central también dijo que “no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que haya ganado mayor confianza en que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia 2%”.

Adicionalmente, hoy el Banco de Inglaterra dará una perspectiva sobre la economía. Los expertos consultados por Bloomberg esperan unánimemente que el banco central del Reino Unido deje su tipo de interés clave en un máximo de 16 años, en 5,25%.

Los precios del petróleo hoy

West Texas Intermediate avanzó para cotizar por encima de los US$76 el barril después de registrar su mayor caída desde principios de enero en la sesión anterior. Los datos que muestran la expansión de las reservas de crudo de Estados Unidos y el aumento de la producción de petróleo presionaron a la baja los precios el miércoles. El Brent cotizaba cerca de US$81 el barril.

Con información La República