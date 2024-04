Las claves en el debate de la reforma pensional: ¿saldrá adelante la iniciativa legislativa?

Desde Asofondos pidieron que se adelanten jornadas de trabajo para sacar adelante la reforma pensional. Un experto plantea revisar qué pasará con la población más vulnerable.

Desde fondos privados piden que de trámite a la reforma pensional, aunque tienen varios reparos sobre el articulado del Gobierno Nacional | Foto Archivo Vanguardia

El sistema pensional tiene que ser reformado. Ese es el único punto que parece estar despejado en medio de la discusión entre el sector privado de los fondos de pensión, el Gobierno Nacional y sectores políticos.

Sin embargo, las diferencias por algunos puntos que se incluirían en el nuevo sistema vuelven a estar sobre la mesa, a pocos días de que el Senado retome la discusión en plenaria.

Este jueves, 11 de abril, en el desarrollo del congreso anual de Asofondos en Cartagena, voceros de esa agremiación destacaron la necesidad de que se adelante una reforma pensional.

Actualmente cursan dos propuestas en el Congreso de República: la del Gobierno Petro y una alternativa planteada por la senadora Norma Hurtado, del partido de La U.

Sobre el futuro del sistema, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, hizo un llamado para que la reforma salga adelante y se refirió a algunas de las líneas claves en esa discusión.

Puntos clave de la discusión

Aunque son varios los puntos que, según Asofondos, deben ser analizados y discutidos, uno de los principales es definir a partir de cuántos salarios mínimos quedará fijado el umbral de cotización en Colpensiones

En la propuesta del Gobierno Nacional ese umbral es de tres salarios mínimos mensuales, mientras que la ponencia alternativa habla de 1.5 salarios.

“Estamos mucho más cerca del proyecto de 1.5 salarios, que se acerca al umbral de un salario mínimo que es lo que hemos planteado. Vamos a seguir insistiendo y dando los estudios técnicos que tenemos”, planteó Montenegro.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, planteó los puntos claves en la discusión de la reforma pensional | Foto Suministrada

Sobre esta discusión, el año pasado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que si se acoge una variable de tres salarios en el umbral de pensiones, el sistema sería sostenible hasta 2070.

Frente al futuro del sistema, el director de Asofondos, Santiago Montenegro, planteó que cualquier sistema que vaya a ser planteado tiene que ser sostenible. “El fondo, ya sea público o privado, no se debe acabar nunca, ese es un error de fondo que tiene el Gobierno. Eso no puede ser”, señaló Montenegro.

¿Quién debe manejar el dinero?

El manejo de esos recursos pasarían a un fondo público. Aunque inicialmente el proyecto del Gobierno Nacional propone que sea manejado por Colpensiones, ese punto será clave en la discusión, pues ha generado controversias y marcaría un eje de discusión en el Senado.

Entre tanto, la ponencia alternativa plantea que sea el Banco de la República el encargado de manejar el grueso de ese dinero. Incluso llegó a plantearse que el Fondo Nacional del Ahorro estuviese a cargo de esos recursos.

En ese aspecto, el presidente de Asofondos planteó que sea cual sea la institución a cargo, lo idea es que sea una entidad técnica e independiente del ciclo político.

“Va a ver un fondo de ahorro público, entonces insistimos en que ese fondo debe tener una buena gobernabilidad, tiene que estar totalmente aislado del ciclo político, debe tener un manejo técnico”, planteó Montenegro en diálogo con Vanguardia.

La voz del experto

Por su parte, Kevin Hartmann, abogado experto en pensiones, investigador postdoctoral de la Université Catholique de Louvain y socio fundador de Hartmann Asociados, plantea que el punto más importante de la reforma pensional es el futuro de las personas que quedarán en los pilares solidarios y semicontributivo, pues la alta informalidad en el país hace que la mayoría de colombianos que no alcanzan a cotizar queden en ese espacio.

En ese sentido, la mayor preocupación, según planteó el experto, es que esas personas no reciban montos “irrisorios”.

Discusión sobre la reforma pensional en Congreso de Asofondos | Fotomontaje Archivo

“El punto principal es qué va a pasar con la gente que va a caer en el semicontributivo y en el solidario. ¿Cómo hacer para que los montos que van a recibir ellos no sean montos irrisorios?”, aseguró Hartmann.

El primer grupo -solidario- cobijaría a las personas en pobreza extrema que no pudieron cotizar a pensión y que recibirían un subsidio cercano a los $225.000. En este grupo se encontrarían cerca de 2.5 millones de personas.

Además, en el segundo grupo -semicontributivo- se encontraríaN aquellas personas que cotizaron entre 300 y 999 semanas, pero que por diferentes motivos no lograron llegar a las semanas cotizadas para su pensión.

Según la explicación de Hartmann, este último grupo recibiría una renta vitalicia equivalente a lo que cotizaron más el IPC+3 %.

“Esos dos subsidios que se van a crear ahí son muy importantes para cubrir a las personas que no se alcanzan a pensionar, pero es necesario que sean más altos, que no sean irrisorios, por una razón muy simple: más o menos la mitad de la población trabajadora colombiana es informal y van a caer en alguno de los dos pilares. Por tanto, si el subsidio no es lo suficientemente robusto, va a haber una crisis de legitimidad del sistema en los próximos 30 años”, sintetizó Hartmann.

Mientras tanto, la discusión continúa y se debaten estos y otros puntos. Este viernes 12 de abril, se espera la participación de congresistas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la participación del presidente Gustavo Petro en el cierre del congreso de Asofondos.

En su cuenta de X, el presidente Petro criticó el trámite que el Congreso le ha dado a dicha reforma. “Nos califican como uno de los peores sistemas pensionales del mundo. Se ahorra dinero, pero no se da pensión y, sin embargo, aparecen congresistas oponiéndose a la reforma. Pareciera que existiera una enorme incapacidad de reconciliarse el Congreso con las mayorías nacionales”, dijo el Jefe de Estado.