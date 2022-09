¡A abrocharse el cinturón! Precio de la gasolina llegaría a diciembre de $9.900 a $16.000

A comienzos de julio pasado empezó la última temporada de alza de precios de la gasolina del Gobierno Duque, en ese momento se habló del ajuste final de su administración y se movería de nuevo hasta después del cambio de mando.

Por eso se anunció que durante lo corrido de 2022, bajo la administración del presidente Gustavo Petro tendrían que volver más subidas de los combustibles.

Precisamente, esta subida de precios durante el comienzo del Gobierno Petro se daría porque el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estimaba que a $34 billones para final de año llegaría el déficit del Fondo de Estabilización de Precios(Fepc) lo que representa 2,7% del PIB.

El Ministerio de Minas y Energía anunció el pasado 2 de julio el primer aumento de $150, incremento que dejó en $9.180 el galón de gasolina y $9.018 el diésel, así cerró la administración pasada. Ahora, el presidente Petro dijo que “a los consumidores de gasolina les decimos que retomaremos la senda de crecimiento de precios” anticipando los incrementos.

El presidente de la Fundación Xua Energy, Julio César Vera, presentó un análisis de las subidas, dijo que en Colombia, para diciembre, se vería un encarecimiento de los galones que oscila entre $500 y $700, en caso de que el Gobierno el Petro siga con el proceso de desmonte de los subsidios.

“Los precios quedarían entre $9.700 y $9.900 para el galón de gasolina y en el caso del diésel el costo se acercaría a $9.400 y $9.600”, aseguró Vera. Este es un primer cálculo antes que el Ministerio de Minas y Energía, que aún no se ha pronunciado, defina la subida exacta de los combustibles. Vera agregó que el aumento no sería suficiente, pero se trata de “una señal coherente con el mercado y el abastecimiento energético del país”.

Según datos de la Asociación Colombiana del Petróleo, tomando como referencia los precios de Bogotá, desde marzo de 2020 los precios de los combustibles estuvieron por debajo de $9.300.

Desde entonces hubo movimientos entre subida y bajada, por ejemplo, el precio de la gasolina estaba para noviembre del año pasado en $8.991 y en enero de 2022 subió a $9.372, precio que se mantuvo hasta la subida reciente de $150 del Gobierno Duque, y el precio en Bogotá quedó en $9.522 el galón, cifra que no se veía desde finales de 2018.

Reacciones

Juan Carlos Vélez Uribe, presidente de la Federación Colombiana de Distribuidores de Derivados de Petróleo, Fendipetróleo, solicitó al Gobierno de Petro que escuche a las estaciones de servicio.

Vélez también indicó que si se llegase a eliminar el subsidio que tiene la gasolina en Colombia, el precio subiría y se acercaría al promedio latinoamericano.

Sin embargo, también hizo énfasis en que los subsidios a la gasolina existen en varios países del continente. De acuerdo con Vélez, sin los subsidios al precio de la gasolina en Colombia el valor del galón podría llegar hasta los $16 mil.

En la actualidad se consigue el galón de corriente a alrededor de los $9.500, según la estación de servicio de la que se surta.

Por su parte, Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy indicó: “Creo que es un error mirar el tema con retrovisor porque finalmente cada gobierno ha tenido que tomar decisiones, buscando generar las mejores condiciones económicas para el país”.

La justificación del Gobierno Petro

El pasado fin de semana, el presidente Petro explicó que el déficit de estabilización de precios de los combustibles “por falta de pago del Gobierno anterior es de $10 billones por trimestre”, dijo.

Con lo que la cifra anual ascendería a $40 billones. “Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Se produce al no subir el precio de la gasolina”, añadió.

Con el anunció, Petro cuestionó si vale la pena mantener estos subsidios que suman unos $40 billones, si a la par la tasa de desnutrición infantil se duplica. Y aseguró que “la otra cara de no subir la gasolina y aumentar el déficit del fondo es dejar aumentar el hambre y la pobreza en Colombia”.

Las cuentas de Fendipetróleo

Juan Carlos Vélez, presidente de Fendipetróleo explicó que “la situación del Fepc es insostenible, este déficit para nosotros, según las cuentas son $27 billones, cada día que no se resuelva este tema el monto será mayor no habrá recursos con qué pagarlo, el aumento de los combustibles tendría que ser inmediata y no gradual”.

Para el ejecutivo, “somos hoy el país con el diésel y gasolina de las más baratas de América Latina, el promedio son $16.000, Uruguay no productor de petróleo el precio son $31.000, mientras que en Estados Unidos US$4 ($17.400), el Gobierno entonces tiene que intervenir”. Por esto mismo, desde el gremio esperan que los precios sí suban para atacar ese déficit.

