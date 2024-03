Alertan sobre ‘micos’ en proyecto que buscar cambiar cinturones de seguridad y frenos vehiculares

Sobre este elemento de seguridad, la Andi insiste en que, en el 2022, el Gobierno reglamentó los requisitos técnicos que deben cumplir todos los vehículos que ingresan al país para ser comercializados, estableciendo las condiciones y los tipos de cinturones de seguridad que deben estar instalados en los vehículos (no en todos los casos y en todos los asientos deben ser cinturones de tres puntos).

De otra parte, alerta la Andi, suponer que, ante esta restricción de circulación de vehículos, los propietarios de los mismos podrán llevar a cabo la instalación de cinturones en vehículos que no los tengan, no garantizará en ningún caso que los cinturones cumplirán con la función de retención ante la ocurrencia de alguna situación riesgosa o siniestro vial, ya que estos se instalarían en los vehículos, pero no tendrían procesos de validación o certificación para efectivamente demostrar que cumplen con los requisitos.