Alimentos y medicamentos, los productos de la canasta básica con control de precio

Si al momento de realizar sus compras para el abastecimiento de su hogar nota que algunos productos incrementaron sus precios, podrá denunciarlo.

Con el fin de evitar la especulación de precios y prevenir las conductas de acaparamiento que puedan presentarse durante el período de emergencia económica por el que pasa el país, el Gobierno emitió la Resolución 078 del 7 de abril 2020 con la cual fijó el listado de 26 productos que hacen parte de la canasta básica, medicamentos esenciales y dispositivos médicos para los hogares.

Será el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, y la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, quienes habrá seguimiento y control de los precios.

“En caso que lo amerite estos dos organismo le reportarán a los Ministerios sobre la necesidad de realizar alguna forma de regulación particular en la ley, ya sea una libertad vigilada o controlada. La Superintendencia actuará de la mano de la Fiscalía como policía judicial, pero es importante que los ciudadanos que realicen denuncias, no por medio de las Redes Sociales sino de los canales de la entidad como el aplicativo móvil Pqrfs o la página web (www.sic.gov.co), así lucharemos contra el acaparamiento y especulación. No permitiremos que avivatos utilicen este momento para impedir que los colombianos tengamos aprovisionamiento de bienes diarios”, aseguró José Manuel Restrepo, ministro de Comercio.

Los productos con control

Los alimentos y bebidas no alcohólicas a los que le vigilarán el precio son arroz para seco, leche, azúcar, queso campesino, aceite de girasol, arveja verde, cebolla cabezona, cebolla en rama, papa negra, papa criolla, huevo, naranja, huevos, y artículos de aseo personal y limpieza como jabón de tocador en barra.

“En total serán 12 alimentos de primera necesidad para los colombianos los tendremos bajo especial vigilancia como una medida de defensa de los consumidores colombianos”, aseguró Rodolfo Zea Navarro, ministro de Agricultura.

Con relación a los medicamentos están: acetaminofén, ibuprofeno, naproxeno, azitromicina, amoxicilina, cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavoir e ivermectina.

Y entre los dispositivos médicos que también tendrán un control están mascarilla quirúrgica convencional, mascarilla quirúrgica de alta eficiencia N95, guantes para examen (no estériles), cosméticos, y solución o gel desinfectante a base de alcohol.