Analistas alertan sobre falta de claridad en proyecto de decreto que cambia reglas de las OPA

En los últimos días de diciembre, el Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el proyecto de decreto que busca cambiar las reglas para el desarrollo de Ofertas Públicas de Adquisición, OPA, en el mercado de valores nacional.

La modificación en sí consiste en agregar un evento en el que no se debe presentar una OPA, puntualmente, cuando el inversionista posea calidad de beneficiario. “La excepción cobija a los inversionistas que sean beneficiarios reales de entre el 25% y el 50% del capital con derecho a voto en más de dos sociedades inscritas en el Rnve y en una bolsa de valores, y que tengan la intención de lograr el control de una de las sociedades, con la adquisición de acciones mediante un contrato de permuta”, explicó Andrés Duarte Pérez, director de Renta Variable de Investigaciones Corficolombiana.

Dice Duarte, “hasta ahí, se trata de permitir un intercambio de acciones entre accionistas con influencia significativa sobre emisores del mercado de valores local, facilitando eficiencias operativas a las sociedades participantes, y la solución de conflictos en el corto plazo”.

Para el analista, el decreto solo especifica las condiciones del inversionista que está adquiriendo el control mediante la permuta, pero no aclara las condiciones que debe cumplir el vendedor de las acciones.

“Sin esta claridad no es posible concluir cuál es el efecto sobre los demás accionistas, si bien en teoría no deberían ser afectados negativamente, toda vez que los inversionistas que participen en estas permutas están obligados a lanzar OPAs dirigidas a los accionistas que no participaron, garantizando el mismo precio de intercambio y las mismas condiciones aplicables a las partes del contrato de permuta”, mencionó Duarte.

Por último, otros analistas, que prefirieron guardar anonimato, coincidieron con Andrés Duarte Pérez en que hace falta mayor información para aclarar los posibles impactos del proyecto.

El borrador del decreto se mantiene para comentarios hasta el próximo 12 de enero a las 12 de la noche, según el portal web del Ministerio de Hacienda.

Con información La República