Ante los fondos privados, Petro defendió su reforma pensional

Tras los rumores sobre su no asistencia en medio de la dura semana por la crisis política en el gabinete, en la tarde de este viernes el presidente Gustavo Petro clausuró el Congreso Asofondos 2023. Durante el evento, que se dio en medio de la expectativa por la reforma pensional, Petro dijo que el gran interrogante es si vale la pena mantener el modelo de protección a la vejez de 1993.

Además, lamentó que por cuenta de la reforma a la salud no haya habido suficiente espacio para el debate de los proyectos laboral y pensional que también deben ser debatidos en el Congreso de la República.

En todo caso, consideró que el modelo actual “en pensiones no aumentó la cobertura y la promesa de 1993 no es cierta. Tenemos que decir que ahí nos equivocamos, era un profundo error, no era cierto; si el objetivo era la cobertura, que cualquier viejo o vieja de este país pudiera tener una pensión, no es cierto”.

Según el mandatario, en Colpensiones el ahorro se triplicó de 2010 a 2021, mientras que en el régimen de ahorro individual con solidaridad (Rais) ni siquiera se multiplicó.

Así mismo, el presidente Petro afirmó que no quiere acabar el Rais (fondos privados) y que, si por el contrario así lo deseara, no haría reforma, que es el mismo argumento usado en el marco de las EPS y la reforma a la salud: se acabarían solos.