Antes de comprar en el Día sin IVA del 11 de marzo, primero planifique su presupuesto

El próximo 11 de marzo es el primero de tres días sin IVA en el país. Los otros serán el 17 de junio y el 2 de diciembre, jornadas que coincidirán con el pago de la prima de servicios de mitad de año y con el inicio de las festividades de Navidad y fin de año.

En los días sin IVA, como pasó en el 2020 y el 2021, se podrán comprar con descuentos productos de vestuario, tecnología, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes, juegos, útiles escolares y algunos bienes e insumos agropecuarios.

Espaciar estos días durante el año fue una propuesta de los gremios para no tener un solo pico de beneficios para los consumidores y comerciantes. Por eso, Fenalco proyecta que las ventas del primer Día sin IVA del año serán de $8 billones, menores a las de 2021 ($9 billones) y mayores a las de 2020 ($6,5 billones).

Inflación

Esta primera jornada se celebrará viviendo el efecto inflacionario que atraviesa el país, la crisis de contenedores y la incertidumbre por la crisis militar entre Rusia y Ucrania.

“Marzo trae un esfuerzo para los empresas en robustecer sus plataformas electrónicas y tener nuevos inventarios en oferta. Con el Día sin IVA se puede contrarrestar la inflación del primer trimestre del año. Somos optimistas y nuestro pronóstico es conservador”, señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Ante este panorama, la experta en finanzas Diana Carolina Ferreira, directora de la Especialización en Fintech y de la Maestría en Analítica e Inteligencia de Negocios de la Universidad de La Salle, recuerda que los días sin IVA fueron una medida para dinamizar la economía en el 2020 y luego como reactivación económica en el 2021. En esos dos años las jornadas fueron satisfactorias porque los niveles de venta arrasaron las expectativas.

“Sin embargo, bajo el contexto en que nos encontramos en este momento, hay muchas diferencias porque venimos de la cuesta de enero, donde las finanzas personales y familiares, incluso empresariales, han tenido gastos obligatorios. A su vez las empresas están buscando estabilidad en sus finanzas”, explica Ferreira.

Puntualiza que el 11 de marzo es una fecha que no es cercana a un pago de prima o a algún flujo excedente de dinero, como sí lo fueron jornadas anteriores.

Lea: Para aliviar presión inflacionaria, Gobierno define 0% el arancel a 165 bienes importados

Comportamiento

La experta invita a los consumidores, por un lado, a que ante la incertidumbre controlen el gasto e inclinarse más bien por al ahorro. Por otro lado, si hay algún excedente de dinero, saber invertirlo con prudencia.

“Mucha gente salió a vacaciones en diciembre, regresó en enero, entonces probablemente en ese mes tuvo medio sueldo, así que febrero fue su primer salario completo del año y llegó al 11 de marzo sin un flujo de ahorro o excedente de dinero, eso marcará el volumen de compras de los colombianos”

Recomendaciones

Ferreira precisa que las empresas en los anteriores días sin IVA estaban en un escenario de reactivación y los comerciantes tenían inventarios para salir a vender, pero ahora no se da ese escenario, por lo que también es muy probable que toda la oferta que se encuentre sea distinta a los pasados días sin IVA. Por eso aconseja: planeación estratégica para quienes no se han decido comprar y pertinencia para quienes sí comprarán.

“La invitación es revisar su presupuesto básico y analizar la prioridad de los gastos, que no vaya a involucrar esos recursos que hacen parte del mantenimiento de su calidad de vida, como lo puede ser alimentación, arriendo, transporte o vestido, es decir, no se vaya a gastar el dinero de su sostenimiento en productos que por ahora no requiere”.