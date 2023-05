Así puede postular al nuevo subsidio del gobierno Cambia Mi Casa, para mejoramiento de vivienda

Las familias vulnerables del país ya contarán con un subsidio que les permitirá mejorar sus viviendas. Se trata del programa Cambia Mi Casa, lanzado por el Gobierno para que hogares urbanos y rurales puedan realizar reparaciones o adecuaciones a los espacios físicos habitacionales.

“Este programa que tendrá recursos por $4 billones en subsidios y que se girarán en la presente administración, permitirá atender las deficiencias constructivas de 400.000 hogares (85.000 de ellos localizados en zonas rurales)”, afirmó la ministra de Vivienda, Catalina Velasco.

La postulación de los hogares interesados está a cargo de la entidad territorial y de las entidades ejecutoras del proyecto de mejoramiento, como las asociaciones populares, juntas de acción comunal, cajas de compensación familiar y pequeños constructores.

Las familias interesadas deberán acercarse a las alcaldías, gobernaciones o entidades gestoras de proyectos que tengan recursos disponibles del subsidio que son parte del programa Cambia Mi Casa.

Para acceder al beneficio, los hogares deben cumplir con las siguientes condiciones: habitar en la vivienda a intervenir; ser propietarios, poseedores u ocupantes del inmueble con al menos cinco años de anterioridad a la postulación del subsidio; el valor de la vivienda debe ser inferior al tope de una VIS ($150 millones hoy), de acuerdo con el avalúo catastral; y tener un puntaje de Sisbén IV igual o inferior a C18 (corresponde a hogares en condición de vulnerabilidad).

Además, ninguno de los miembros de las familias postuladas pueden haber sido beneficiadas con un subsidio familiar de vivienda en modalidad de adquisición, durante los últimos diez años.

“La implementación de Cambia Mi Casa le mejorará la vida a cientos de miles de familias que hoy residen en viviendas con condiciones inadecuadas de habitabilidad. Esta es una poderosa herramienta para la superación de la pobreza y la consolidación de un país con equidad y justicia social”, subrayó Velasco.

Los hogares podrán recibir un beneficio para el mejoramiento de su vivienda de hasta 22 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($25,5 millones hoy), dependiendo de la ubicación (rural o urbana) y del tipo de intervención que se realice (locativa, estructural y/o modular). Este subsidio puede ser complementario con los aportes del orden municipal y/o departamental.

Para el Gobierno, los hogares que podrán aspirar al subsidio son aquellos que están en condiciones habitacionales inadecuadas.

En el caso de las familias que se encuentren dentro de los cascos urbanos, el núcleo familiar debe estar compuesto de dos a cuatro miembros, que vivan en un cuarto (o pieza), que no posean un espacio para la cocina, que no posean una conexión a alcantarillado, o contar con uno conectado a pozo séptico con sanitario o letrina; y con descarga directa a fuentes de agua (bajamar). Y no tener acueducto.

Y en los hogares rurales, que el número de miembros sea dos y que vivan en un cuarto; que no posean un espacio para la cocina, que obtengan el agua de fuentes no convencionales (pozo sin bomba, aljibe, agua lluvia, río, carrotanque, o agua embotellada); y que no posean una conexión a alcantarillado, o contar con uno conectado a pozo séptico con sanitario o letrina.

Esquemas de implementación

Para acceder a los subsidios, el Ministerio de Vivienda trazó tres esquemas en los que los actores convocados pueden participar. El primero, es el de Gestión comunitaria, a través del cual se convoca a organizaciones populares, entidades, empresas y otros actores interesados en ejecutar los mejoramientos de vivienda.

El segundo, el Asociativo para entidades sin ánimo de lucro y entidades territoriales, el cual buscará desarrollar alianzas con entidades que cuenten con la experiencia y capacidad para ejecutar proyectos de mejoramiento. Y el tercero, es el Público, el cual pretende ejecutar las adecuaciones a través de Fonvivienda y la contratación de patrimonios autónomos.

Así mismo, y para ambos casos, que las unidades habitacionales tengan pisos de tierra, arena o barro, que las paredes exteriores sean en madera, caña o materiales de desecho.

Cabe resaltar que las fechas de apertura, la duración y los canales de acceso a las convocatorias estarán a cargo de los municipios o departamentos, o la entidad ejecutora del proyecto de mejoramiento de vivienda, a las cuales deben acudir los hogares.