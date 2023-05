La renovación de las licencias de conducción es un proceso de vital importancia para los conductores en Colombia. Este trámite obligatorio busca asegurar que las personas mantengan las capacidades físicas y mentales necesarias para operar un vehículo, contribuyendo así a la reducción de accidentes de tránsito y preservando la integridad de todos los ciudadanos en las vías.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte más de 4 millones de personas en Colombia deben renovar sus licencias de conducción antes del 20 de junio. “Es importante destacar que las licencias expedidas antes de 2012 no contaban con una fecha de vencimiento, por lo que tenían una vigencia indefinida. Esto cambió a partir de una nueva legislación que apunta a disminuir la accidentalidad en las vías, implementando medidas como exámenes médicos periódicos que permitan validar las condiciones visuales, físicas y mentales de los conductores. Esto responde a la necesidad de alinearse con los estándares internacionales ya que Colombia era el único país en el mundo donde las licencias de conducción no se vencían”, afirmó Milena León, Directora de Mercadeo de Olimpia IT.

Las vigencias de las diferentes categorías varían según la edad del conductor, los menores de 60 años deben realizar este trámite cada 10 años, los mayores de 60 cada 5 y los mayores de 80 deben renovar su licencia anualmente. Para los conductores de servicio público la vigencia es de 3 años. Aquellas licencias que vencían entre el 1 y el 31 de enero de 2022, también entran en este plazo máximo de renovación. “La renovación de la licencia de conducción es una responsabilidad compartida entre los conductores y las entidades encargadas de regular el tránsito. Al cumplir con este trámite de manera oportuna, se contribuye a mejorar la seguridad vial garantizando el respeto a las normas y regulaciones del país. Desde milicencia.co tenemos la responsabilidad de informar a la ciudadanía sobre este proceso, los cambios y las edades para las renovaciones pues entendemos que aún hay mucho desconocimiento sobre este tema y es importante difundirlo para que no incurran en multas o en faltas como la inmovilización del vehículo”, concluye Milena León.

No renovar la licencia de conducción en los plazos establecidos puede resultar en sanciones y multas por parte de las autoridades de tránsito. Conducir con una licencia vencida constituye la infracción B02 del Código de Tránsito. En caso de no realizar la renovación y ser sorprendido cometiendo esta infracción, se impone una multa de $309.336 pesos, según los valores vigentes para el año 2023, y es posible que se inmovilice el vehículo generando costos adicionales a la sanción inicial.

¿Cómo renovar mi licencia de conducción?

La forma más fácil y rápida de adelantar este trámite, evitando filas y demoras, es mediante www.milicencia.co, de la compañía tecnológica Olimpia IT, un portal que ofrece la posibilidad de encontrar no solo toda la información sobre todos tus trámites de licencia de conducción, sino también de elegir el Centro de Reconocimiento de Conductores más cercano a tu ubicación, pagar en línea los exámenes médicos, agendar tu cita y agilizar tu proceso de renovación de licencia de conducción de forma segura y centros autorizados.

Es importante recordar que los ciudadanos deben cumplir con otros requisitos como estar inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), estar al día con las multas e infracciones, lo cual se puede verificar en la página web del SIMIT. Por último, deben acudir al organismo de tránsito de su ciudad para renovar la licencia de conducción, pagando los valores estipulados para el trámite.

Hay que tener en cuenta que el portal www.milicencia.co ofrece cobertura en todas las regiones del país, agilizando el trámite tanto en las principales ciudades como en algunos municipios. Así mismo, es importante destacar que esta alternativa también permite el trámite de la licencia por primera vez o la recategorización según tipo de conductor.

SOBRE MILICENCIA.CO

Mi Licencia es un producto de Olimpia IT que brinda servicios relacionados con todos los trámites relacionados con licencia de conducción como emisión, renovación y recategorización en Colombia. Esta plataforma ofrece un completo directorio de Centros de Reconocimiento de Conductores y Centros de Enseñanza Automovilística, permitiendo a los ciudadanos encontrar los centros más cercanos a su ubicación a través de un completo sistema de geo-referenciación, además permite a los usuarios agendar sus citas médicas y clases de acuerdo con su disponibilidad horaria, ahorrando tiempo en la gestión de su trámite.

Mi Licencia ofrece una solución integral que brinda comodidad y agilidad a los usuarios, facilitando el acceso a más de 400 centros en todo el territorio nacional.

