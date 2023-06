Mientras que se selecciona el indexador adecuado para los servicios, sea el Índice de Precios al Consumidor o el Índice de Precios al Productos, Sánchez el pidió al Gobierno que los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) no sean internos, sino de fondo, independientes porque hoy son empleados del Ministerio de Minas y Energía, esto hace que no tomen decisiones de verdad, debe primer lo técnico sobre lo político.

Este anuncio lo hizo en el arranque del XXV Congreso Andesco, que empezó hoy y va hasta el viernes, en Cartagena. “El servicio más caro es el que no se tiene, servicio más peligroso el que se pierde”, dijo para insistir en la importancia de ese sector para el país.

Con esta sentencia, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, el gremio de los servicios públicos de Colombia, reconoció la necesidad de reformar la Ley 142, que desde 1994 no ha tenido una actualización de fondo, que abarca los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural.

Sobre esta propuesta, Sánchez recordó que ‘del dicho al hecho hay mucho trecho’ para hablar de una propuesta del presidente Petro, cuando fue candidato, la del tren eléctrico del Pacífico al Caribe, cosa que no sucedió. “La realidad es diferente y nos dijo que no se podía hacer. Hoy decimos que se debe realizar un proceso técnico para determinar si las comunidades lo pueden ejecutar, nosotros no estamos en contra de eso, pero eso necesita técnica y recursos”.

El dirigente gremial preguntó cuáles de esas comunidades tienen los recursos suficientes para invertir en proyectos de energía o cuáles empresas diferentes a las existentes están dispuestas a invertir. “Hablamos de paneles solares, esas comunidades saben cuánto cuesta cada panel, cuánto cuesta cada batería para guardar esa energía, cuánto cuesta la instalación. Eso cuesta y se necesita plata”.

Insistió en que quiere saber cuál comunidad hoy en Colombia tiene los recursos y la técnica para hacerlo, “esto es paso a paso, que le digamos a la gente de algún municipio de Santander que nos generarán energía, manejarán el acueducto o traerán las TIC, eso suena maravilloso, pero eso sería contrario al bienestar general. Lo ideal es que las empresas mismas trabajen con las comunidades como primer paso”.

Por eso, invitó al Gobierno a trabajar de la mano de las empresas del sector de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas, “tenemos que sentarnos porque nosotros no somos enemigos”.

¿Qué debe permanecer de la ley? Sánchez dijo que todo lo técnico. Agregó que a la ley se le debe añadir tecnología y otros proyectos que no se incluyeron en 29 años. “Necesitamos medidores inteligentes, bidireccionales, herramientas tecnológicas para reducir pérdidas, es decir, cómo las TIC son el pivote para todos los servicios públicos”.

¿Cuáles deberían ser las líneas rojas que no debe cruzar el Gobierno en su intente de reformar los servicios públicos? El presidente de Andesco aseguró que la primera es la institucionalidad, por eso reiteró en que el Gobierno tiene la tarea de poner en propiedad a los funcionarios de la Creg y de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que no se nombren solo por tres meses, ya que eso no permite que sean independientes y técnicos”.

Otra línea que debe tener presente el Gobierno son las fuentes de financiación para cumplir las metas de transición energética, cobertura y acceso a servicios públicos.

Finalmente, el presidente de Andesco invitó a todos los actores del sector a trabajar juntos y actuar unidos para lograr cerrar las brechas del país. También resaltó el trabajo del gremio para tener la mejor Ley 142 “sin dar un salto al vacío, buscando recursos para tener el mejor servicio para los afiliados, cambiando los mitos urbanos que dice que los empresarios quieren que los precios de los servicios públicos sigan aumentando”.