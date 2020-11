Así lo dio a conocer el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, en entrevista con La República. Según el funcionario, la aerolínea encontró financiación de otros agentes.

"Con el crédito de Avianca, la respuesta es que no existe. La aerolínea ya se presentó al Tribunal de Quiebra en EE.UU. sin la Nación y nosotros no participamos en el proceso de reorganización; el juez lo aprobó sin los recursos de la Nación. Avianca ya está trabajando en su reorganización y no requirió ese crédito", dijo Londoño al medio nacional.

Lea además: Formulan cargos contra Avianca por presuntamente violar derechos de los pasajeros.

Agregó que como el préstamo había sido suspendido tras el fallo judicial, Avianca había dicho que el Gobierno sería "el prestamista de última instancia".

"Avianca no hará uso del crédito del Gobierno porque no lo necesitó y la condición era solo si les faltaba, pero, como consiguieron de otros prestamistas, no lo necesitaron", explicó.

Aseguró que las compañías "que sean estratégicas para el país" podrán acceder a créditos si los llegan a necesitar, "pero pusimos la condición de que tienen que reorganizarse porque, en caso de un préstamo, se tiene que garantizar su viabilidad, que el mercado vea que se puede salvar y que la plata no vaya a los accionistas, sino a la operación".

El pasado 29 de agosto, el Gobierno aprobó un préstamo de US$ 370 millones de dólares a Avianca, propiedad de la multinacional panameña Avianca Holdings, con el fin de garantizar la prestación del servicio, la conectividad aérea de los colombianos y la actividad económica en general.

El crédito generó fuertes críticas de varios sectores y derivó en una demanda en contra del mismo. En su momento, el presidente Iván Duque defendió la decisión del Gobierno.

"La razón por la cual Colombia decide participar en un crédito, que no es un subsidio, es un crédito que no es barato, se hace en un esquema de concurso de acreedores y reestructuración que está garantizado por herramientas de ley. Es un crédito, además, de carácter contingente y que protege entre empleos directos e indirectos cerca de 500 mil puestos de trabajo en el país y mucho más cuando esta aerolínea representa cerca del 50% de la conectividad", argumentó a medios en ese entonces el mandatario.

Sin embargo, el pasado 11 de septiembre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender el desembolso como medida cautelar, decisión que se mantiene hasta la fecha.