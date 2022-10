Bancada Liberal afirma que no votará gravar pensiones, ni los impuestos al sector minero-energético

En declaraciones a la cadena radial La W, el expresidente César Gaviria señaló que él “no votaría esa reforma”. Y agregó que exhortará a la bancada del Partido Liberal para que “hagan lo necesario para que baje de $25 billones a $10 billones”.

En la entrevista para este medio, Gaviria insistió en que es una reforma muy severa en tiempos de recesión económica. “Hay que cuidar a la clase media”.

Hay que recordar que el Partido Liberal tiene el Ministerio de Vivienda y el de Justicia. Además, si se baja el Partido Liberal del apoyo firme a la tributaria de Petro, sería un golpe para el Gobierno nacional, ya que pierde el voto de 14 senadores y 33 representantes a la Cámara.

En medio de esta polémica, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, afirmó al mediodía en Blu Radio que hay que escuchar al electorado y no a expresidentes, a propósito de las declaraciones de Gaviria sobre la reforma tributaria

Asimismo, esta mañana el senador Mauricio Gómez Amín le dijo al periódico barranquillero El Heraldo que el partido ya identificó los artículos “inconvenientes” de cara a la votación de segundo y último debate de la reforma tributaria, que se dará en las plenarias de Senado y Cámara.

“Uno de los temas que el partido no votará en segundo debate va a ser el tema de las pensiones, para el partido las pensiones son derechos adquiridos, es el trabajo de los colombianos de toda una vida, con unas reglas de juego claras, que no se pueden cambiar en una reforma tributaria”, dijo el parlamentario de las comisiones económicas.

Agregó que la principal preocupación del articulado está relacionada con el sector minero-energético, “que está extremadamente gravado, lleva en sus hombros el 50% de la reforma”.

El senador liberal aclaró a El Heraldo que la bancada no dará un no total al articulado, sino a estos puntos que critican. “El partido siempre ha sido claro y desde las Comisiones Terceras hemos dicho ‘sí a la reforma pero no así’, y hemos mejorado la reforma sustancialmente, se ha trabajado mucho la reforma con el Gobierno, pero para segundo debate hacen falta mejoras”.

