$!Buscan que los afiliados no cotizantes a AFP retiren 10% de su ahorro pensional

El líder de la iniciativa explicó que la medida aplicaría únicamente a quienes no estén cotizando mensualmente su aporte y que probablemente no van a lograr una pensión. Según González, en un futuro, estas personas retirarán su ahorro cuando cumplan la edad por no cumplir los requisitos para pensionarse.

“Son cerca de ocho millones de colombianos afiliados a los fondos que no se van a pensionar. Este proyecto beneficia a los desempleados, independientes y familias de clase media”, dijo.

Lo anterior significa que una persona afiliada a un fondo privado que, por ejemplo, durante 15 años de vida laboral cotizó intermitentemente $40 millones en su cuenta personal, podrá hacer uso de $4 millones (10%) de su saldo para afrontar esta situación.

El presidente de Protección, Juan David Correa, concuerda en que hay otras alternativas disponibles para que la población pueda tener una mayor tranquilidad y liquidez, como las cesantías. “La responsabilidad que tenemos las AFP y el Gobierno es salvaguardar el ahorro de los trabajadores, pues es este el único seguro que les garantiza un futuro digno”, dijo.

Lea además: La reactivación se empieza a sentir con más de 800.000 empleos recuperados en junio

El gerente de inversiones de Mercer, Pablo Medina, aseguró que una propuesta de este calibre debe ser estudiada a profundidad y contemplar la cobertura de cotización de los afiliados. Por ello, Medina expuso dos ejemplos que aclaran la perspectiva del proyecto.

“Desde el punto de vista normativo, es negativo destruir el camino del ahorro porque si se piensa construir un capital y se le saca un porcentaje, no se podrá construir. Pero si no está ahorrando por la informalidad, y eso implica que no va a pensionarse en el futuro, y tiene un saldo, dejarle retirar algo de dinero hoy de pronto sí va a ser más beneficioso y no lo va a afectar tanto”, agregó.