Estas cifras indican que el mundo no está bien encaminado para alcanzar estos dos ODS y que el desperdicio de alimentos es una problemática que no se ha podido controlar.

Los alimentos que más se desperdician son frutas y verduras con 62%, mientras que un 25% son raíces y tubérculos, y por etapa de la cadena alimentaria, la producción agrícola es el eslabón responsable de la pérdida de alimentos, con un 40,5%; distribución y retail, 20,6%; poscosecha y almacenamiento, 19,8%; consumo, 15,6%, y el procesamiento industrial con el 3,5%.

“El ser humano no tiene conciencia de esta problemática y aplica conceptos de etiqueta o conceptos de manejo social que en los que los restaurantes sirven comidas en cantidades estipuladas por reglas no fundamentas y el comensal no lo consume, siendo botado el restante a la basura”, cuenta José Luis Ocampo, presidente de la Federación de Gastronomía y Turismo.

Frente a este panorama, el rol del turismo es determinante. Generar un buen aprovechamiento de alimentos es una necesidad imperante en el sector, que ha avanzado al respecto, pero aún queda mucho por trabajar.

¿Cómo lograrlo? Parte desde procesos de capacitación, conexión desde el productor de alimentos y el restaurantero o el ama de casa para entender los procesos y la importancia de no botar alimentos, hasta la creación de normas de no al desperdicio de los alimentos y control por parte de las autoridades.

“Hoy en día está el boom de la gastronomía sostenible y la economía circular. Estamos llamados a incursionar en estos modelos de negocio para contrarrestar el impacto que estamos generando al planeta por la emisión de gases tipo invernadero. Debemos recurrir a nuestra creatividad e inventiva y salirnos del molde técnico, rediseñar nuestros negocios para convertirlos en entes productivos, innovadores, competitivos, capaces de maximizar el uso de materias primas y minimizar el impacto ambiental”.

Lea: “Gobierno debe controlar a los intermediarios ‘ociosos’ en la cadena de la carne de res”: Fedegán

¿Qué cambios se necesitan?

La pandemia trajo cambios representativos para la nueva forma de hacer turismo. La tecnología tiene un papel importante y nace la big-data e inteligencia artificial turística con un manejo de marketing actualizado.

El turismo responsable y personalizado es tendencia y se vuelve el de mayor demanda, ya que el turista pretende no tener demasiado contacto con otras personas por los mismos motivos de seguridad de salud pública.

El concepto de gastroturismo es uno de los grandes cambios. Este busca valorar la cultura culinaria, gastronómica y artesanal de un pueblo, entendiendo su historia, geografía, e ideologías de convivencia ancestral.

Asimismo, fomentar la importancia de las chagras, el agroturismo, el etnoturismo, el ecoturismo, la sostenibilidad, la sustentabilidad, las buenas prácticas de aprovechamiento de los alimentos, la seguridad alimentaria y entender la cadena productiva que éste conlleva.

“Es la forma como la cocina tradicional se transforma como una experiencia vivencial para el cliente, mediante la cual se cuentan historias, se relatan mitos y leyendas, se muestra la identidad social, cultural y folclórica de un lugar. Se pasa de hacer comida para vender, a crear experiencias sensoriales, psicoemocionales y socioculturales, a partir del disfrute del lugar y su oferta gastroturística, en el marco de un excelente servicio al cliente”, agrega Edwin Mojica, de la Federación de Gastronomía y Turismo.