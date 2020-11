¿Cesantías, un ahorro con uso correcto?

El ahorro de las cesantías sigue siendo un aliado de los trabajadores. Entre enero y octubre, los empleadores usaron $5,5 billones de este capital que ‘guardan’ año a año, según reportó Asofondos.

A diferencia del comportamiento habitual, sólo por terminación de contrato y caída de ingresos, retiros superaron los $1,5 billones, desde la declaración de la cuarentena obligatoria. Bajo el segundo concepto, su uso superó los $335 mil millones.

“Por ambos conceptos, los trabajadores afectados han retirado $1,8 billones desde finales de marzo”, precisó Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos, asociación que reúne a los fondos de pensiones y cesantías.

Para Alejandro Useche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y experto en finanzas personales, el monto retirado era previsible, ya que las cesantías son los ahorros de los trabajadores para tener reservas en el momento en que pierdan sus contratos laborales.

“Dada la crisis y a la autorización del retiro de este dinero por reducción de los niveles de ingresos de los trabajadores, se vio un mayor destino por estas causas (Perdida de trabajo o reducción sus ingresos). Además, les permitió solventar los gastos en medio de una crisis que los ha dejado sin trabajo o reducción de sus ingresos”, señaló Useche.

Asofondos también reveló que los retiros por concepto de vivienda y educación fueron menores a lo observado en igual periodo de 2019, llegando a $3,1 billones. En el caso de los retiros por compra de vivienda cayeron 8,4%, y el uso para educación se redujo 17,5%, frente a igual periodo del año pasado.

“Es importante aclarar que las cesantías siempre han mantenido una cifra elevada en el retiro de estos recursos, manteniendo como primer factor la pérdida de empleo seguido de vivienda y educación. Sin embargo, si es importante entender que por los alivios generados por el Gobierno durante los últimos meses se ha incrementado la cifra por la crisis generada por la pandemia, llegando a ser una representación importante en el retiro de estas”, señaló David Nieto Martínez, docente y Coordinador del área financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad El Bosque.

Cultura de ahorro

Dicen que la crisis enseñó a ahorrar. No obstante, el colombiano promedio no tienen una cultura en este aspecto. Incluso, Useche dice que para muchos el descuento salarial de la pensión no lo perciben como una oportunidad para capitalizar a futuro sino un castigo.

“En la cultura del ahorro de las cesantías no es suficiente. Algunas personas pasan a los fondos de las cesantías cotizaciones no ciertas para reparación de vivienda o compra de lo mismo, y les dan uso para gasto de consumo. Debe existir más responsabilidad al retirar las cesantías, cuando los motivos sean valederos”, afirmó Useche.

Si bien, dependerá de la situación, necesidad o condición de cada trabajador el destino que le dé a este dinero, Nieto Martínez recomienda que “por la situación actual es importante mantener ese ahorro para periodos cesantes que tenga el trabajador con el fin de tener algún ingreso para las necesidades básicas que surjan en el tiempo que se encuentre sin empleo. En caso de que no haya perdido su trabajo es recomendable que no las retire, porque corre el riesgo de convertir este ahorro en dinero de bolsillo”, puntualizó.

En el caso de los más de 8 millones de afiliados a los fondos de pensiones y cesantías, su ahorro disponible a la fecha asciende a $14,4 billones; mientras que los 2 millones de personas afiliadas al Fondo Nacional del Ahorro cuentan con $6,2 billones.